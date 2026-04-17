Cơ thủ khuyết tật loại Chiêm Hồng Thái, hot girl bi-a VN đấu VĐV nam tại World Cup

Sự kiện: Cơ thủ Việt Nam tranh tài bi-a thế giới Thể thao

(Tin thể thao) Cơ thủ khuyết tật Nguyễn Hoàng Thiện ngoạn mục loại sao bi-a Việt Nam. 3 người đẹp Việt Nam so tài với nam tại giải World Cup

🎉 Cơ thủ khuyết tật thắng sao bi-a Việt Nam

Cộng đồng bi-a Việt Nam xôn xao trước màn thể hiện rất ngoạn mục của cơ thủ khuyết tật Nguyễn Hoàng Thiện tại giải vô địch các CLB quốc gia 2026 đang diễn ra tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM) từ ngày 12-19/4.

Chiêm Hồng Thái bị Hoàng Thiện loại sớm&nbsp;ở giải&nbsp;quốc gia

Đây được ví von là “giải bi-a khắc nghiệt nhất Việt Nam” khi quy tụ đến hơn 1000 cơ thủ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, nhằm chọn ra chỉ 32 suất đi tiếp vào vòng chung kết quốc gia 2026 sẽ diễn ra vào tháng 6.

Ngay từ vòng loại nội dung carom 3 băng, Hoàng Thiện đã phải đối đầu với Chiêm Hồng Thái, một trong những tay cơ top đầu Việt Nam hiện nay đang xếp hạng 22 thế giới và từng đánh bại số 1 thế giới Cho Myung Woo lẫn siêu sao lừng danh Dick Jaspers.

Trong hiệp 1, Hồng Thái đã dẫn trước 16-9. Tuy nhiên sang hiệp 2, Hoàng Thiện san hòa 23-23. Chưa dừng lại đó, cơ thủ bị khuyết tật ở chân, đi lại có phần khó khăn này đã ngoạn mục tung ra series 7 điểm để thắng 30-23 chỉ sau 19 lượt cơ. Với kết quả này, Hoàng Thiện đi tiếp còn Chiêm Hồng Thái bị loại đầy ngỡ ngàng. Trước đó ở nội dung carom 1 băng, Hoàng Thiện cũng thi đấu ấn tượng ở lọt vào vòng chung kết.

Màn thể hiện của Hoàng Thiện gây ngạc nhiên lớn, được chia sẻ rộng rãi. Anh được xem là tấm gương nghị lực vượt qua hoàn cảnh để theo đuổi đam mê.

✅ 3 “bóng hồng” bi-a Việt Nam so tài với nam tại World Cup

Mới đây, Liên đoàn carom thế giới (UMB) đã chính thức công bố danh sách cơ thủ sẽ tham dự chặng World Cup sẽ tổ chức tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) từ ngày 18-25/5 tới đây.

Nhà vô địch quốc gia Nguyễn Thị Liên dự World Cup trên sân nhà

Đặc biệt, ngoài các hạt giống đã nằm sẵn trên bảng xếp hạng thế giới cùng 16 tay cơ có suất sau 2 vòng tuyển chọn, bi-a Việt Nam còn có sự góp mặt của 3 nữ cơ thủ là nhà vô địch quốc gia Nguyễn Thị Liên (Liên Quỳnh), Lê Thị Ngọc Huệ và Lương Thị Thơm. Các nữ cơ thủ tham dự với suất đặc cách.

Là chặng đấu diễn ra tại Việt Nam được Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) đăng cai, TP.HCM World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ là giải đấu thành công cho các cơ thủ chủ nhà. Trước đó, Trần Quyết Chiến (2018) và Trần Đức Minh (2024) từng vô địch ở chặng đấu này.

Cơ thủ "Ma Bư" vô địch bi-a thế giới, cùng Biado & Hoàng "Sao" đưa châu Á thống trị
(Tin thể thao, tin bi-a) Chức vô địch 8 bi thế giới của Aloysius Yapp không chỉ là dấu mốc cá nhân, mà còn cho thấy làn sóng cơ thủ châu Á như Carlo...

Theo Lê Phong

Cơ thủ Việt Nam tranh tài bi-a thế giới
