Á hậu Thủy Tiên cùng dàn chân dài phô diễn tài năng tại giải pickleball toàn người đẹp

Giải Pickleball Tournament 2026 diễn ra trong ngày 26/4 vừa qua tại CLB Pickleball Banger (TP.HCM). Giải nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng khi quy tụ gần 400 VĐV, trong đó có rất nhiều tay vợt chuyên nghiệp và người nổi tiếng, đặc biệt là các hoa hậu, người mẫu hay hot girl tham dự.

Giải tranh tài ở 4 nội dung gồm đôi nam nữ trình độ 4.6, đôi hỗn hợp 5.5, đôi Kol hỗn hợp và đôi hỗn hợp 8.0. Trong đó, đôi Kol hỗn hợp là nội dung thú vị được quan tâm nhiều nhất. Bởi lẽ, đây là nội dung thi đấu mà mỗi đội là sự kết hợp giữa một Celeb, Kol hoặc doanh nhân và một tay vợt chuyên nghiệp.

Với chiều cao 1m72 và vóc dáng chuẩn mực, á hậu Camy Thủy Tiên là một trong những gương mặt nhận được sự theo dõi của khán giả. Người đẹp cho biết bản thân đã có khoảng 1 năm đến với pickleball. Trước đó, cô từng là tuyển thủ cầu lông, từng giành chức vô địch cấp tỉnh. Bên cạnh đó, Thủy Tiên còn duy trì bơi và gym đều đặn.

Đến sân rất sớm và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu lần này, Thủy Tiên và đồng đội có liên tiếp 2 chiến thắng ở 2 lượt trận đầu. Tuy nhiên, việc để thua sít sao ở các lượt trận còn lại khiến đôi của cô mất tấm vé đi tiếp đầy nuối tiếc.

“Trước đây tôi đến với pickleball chỉ vì bạn bè rủ rê. Nhưng sau đó, tôi bị môn thể thao này chinh phục và gắn bó lâu dài. Mặc dù đã từng vô địch pickleball ở thể thức MLP (đấu đội) nhưng tôi khao khát mình sẽ có chức vô địch ở nội dung đôi. Mỗi giải đấu dù có thắng, có thua nhưng sẽ là bài học để tôi tiến bộ”, Thủy Tiên cho biết.

Kiều Trinh cũng là một gương mặt gây chú ý. Hot girl làng pickleball thi đấu cả hai nội dung đôi nam nữ trình độ 4.6 và đôi Kol hỗn hợp. Đáng nói, cô đều dừng bước tại tứ kết ở cả hai nội dung.

Đáng tiếc nhất ở đôi Kol hỗn hợp, đôi của Kiều Trinh thua sít sao với tỉ số 10-11, qua đó để lỡ cơ hội bước lên bục nhận giải cho top 4 chung cuộc.

Người mẫu Kathy Nguyễn “ghi điểm” trong mắt fan bằng lối thi đấu máu lửa, giàu kỹ thuật và cả cá tính thân thiện.

Dù xuất sắc vượt qua vòng bảng sau những trận đấu mãn nhãn, chân dài cao 1m70 cùng người đồng đội đã dừng bước tại vòng 1/9 với tỉ số 8-11 trước đôi của Kiều Trinh và Từ Lê Khánh Duy.

Người đẹp Trang Đào thi tài tại giải. Tuy có khoảng 1 năm đến với pickleball, nữ doanh nhân trẻ này cho biết do bận công việc, cô ít có thời gian luyện tập cũng như thi đấu cọ xát. Vì vậy vẫn còn gặp vấn đề tâm lý. Cô hy vọng mình sẽ khắc phục điểm yếu này trong thời gian tới.

Người đẹp Quỳnh Lee (áo đen, ảnh trên) và hot girl Ly Ly cũng sớm dừng bước

Nhà vô địch nội dung Kol hỗn hợp gọi tên tay vợt Trịnh Linh Giang và doanh nhân Phạm Ngọc Phúc. Trong trận chung kết, đôi này đã thắng 15-9 trước Nguyễn Việt Hoàng và Xemesis.