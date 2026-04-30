HLV Alonso lọt tầm ngắm Chelsea, chờ giải bài toán hóc búa ở Stamford Bridge

Tờ The Sun cho biết Xabi Alonso đang là cái tên được theo đuổi quyết liệt nhất tại sân Stamford Bridge. Chiến lược gia người Tây Ban Nha hiện vẫn thất nghiệp sau khi bị Real Madrid sa thải, nhưng có lẽ ông sớm trở lại công tác huấn luyện trong thời gian tới khi không chỉ được Chelsea quan tâm.

Alonso sở hữu kinh nghiệm đáng nể khi từng giúp Leverkusen vô địch Bundesliga lần đầu trong lịch sử. Ông giành danh hiệu cả thời còn thi đấu lẫn trên băng ghế chỉ đạo. Cùng sự am hiểu Ngoại hạng Anh từ quãng thời gian thi đấu tại xứ sở sương mù, chiến lược gia người Tây Ban Nha đáp ứng nhiều tiêu chí của Chelsea.

Alonso được săn đón

Tuy nhiên, giống bất kỳ HLV nào khác, Alonso sẽ cần thêm nhân sự nếu muốn tạo ra khác biệt. Liam Rosenior đã rời đi, nhưng ai cũng hiểu rằng những khó khăn của Chelsea vượt xa câu chuyện của riêng HLV trưởng.

Chelsea hiện thiếu chất lượng ở cả hàng công lẫn tuyến phòng ngự, Bộ đôi tiền vệ trị giá hơn 200 triệu bảng Enzo Fernandez và Caicedo vẫn cần thêm mắt xích phù hợp bên cạnh để có thể vận hành hiệu quả lối chơi.

Vì thế, bất kỳ nhà cầm quân nào tiếp quản Chelsea cũng khó có thể tái hiện kỳ tích như Thomas Tuchel từng làm, đó là biến tập thể trẻ trung thành ứng viên cạnh tranh Cúp C1 chỉ trong thời gian ngắn.

Chelsea sẽ phải cạnh tranh với Liverpool trong cuộc đua chiêu mộ Alonso. Hiện "The Kop" để ngỏ việc sa thải Slot để mang Alonso về sân Anfield.

Tất nhiên Chelsea không bị động trong việc tìm HLV mới. Ngoài Alonso, họ còn để mắt tới Conte (Napoli) và Iraola (Bournemouth).