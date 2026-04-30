Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Como vs Napoli
Arsenal vs Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Metz vs Monaco
Atalanta vs Genoa
Osasuna vs Barcelona
Nice vs Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
HLV Alonso lọt tầm ngắm Chelsea, chờ giải bài toán hóc búa ở Stamford Bridge

Sự kiện: Premier League 2025-26 Chelsea

HLV Xabi Alonso đang đứng trước cơ hội đến Chelsea làm việc, nhưng thành công được hay không vẫn là dấu hỏi lớn.

   

Tờ The Sun cho biết Xabi Alonso đang là cái tên được theo đuổi quyết liệt nhất tại sân Stamford Bridge. Chiến lược gia người Tây Ban Nha hiện vẫn thất nghiệp sau khi bị Real Madrid sa thải, nhưng có lẽ ông sớm trở lại công tác huấn luyện trong thời gian tới khi không chỉ được Chelsea quan tâm.

Alonso sở hữu kinh nghiệm đáng nể khi từng giúp Leverkusen vô địch Bundesliga lần đầu trong lịch sử. Ông giành danh hiệu cả thời còn thi đấu lẫn trên băng ghế chỉ đạo. Cùng sự am hiểu Ngoại hạng Anh từ quãng thời gian thi đấu tại xứ sở sương mù, chiến lược gia người Tây Ban Nha đáp ứng nhiều tiêu chí của Chelsea.

Tuy nhiên, giống bất kỳ HLV nào khác, Alonso sẽ cần thêm nhân sự nếu muốn tạo ra khác biệt. Liam Rosenior đã rời đi, nhưng ai cũng hiểu rằng những khó khăn của Chelsea vượt xa câu chuyện của riêng HLV trưởng.

Chelsea hiện thiếu chất lượng ở cả hàng công lẫn tuyến phòng ngự, Bộ đôi tiền vệ trị giá hơn 200 triệu bảng Enzo Fernandez và Caicedo vẫn cần thêm mắt xích phù hợp bên cạnh để có thể vận hành hiệu quả lối chơi. 

Vì thế, bất kỳ nhà cầm quân nào tiếp quản Chelsea cũng khó có thể tái hiện kỳ tích như Thomas Tuchel từng làm, đó là biến tập thể trẻ trung thành ứng viên cạnh tranh Cúp C1 chỉ trong thời gian ngắn.

Chelsea sẽ phải cạnh tranh với Liverpool trong cuộc đua chiêu mộ Alonso. Hiện "The Kop" để ngỏ việc sa thải Slot để mang Alonso về sân Anfield. 

Tất nhiên Chelsea không bị động trong việc tìm HLV mới. Ngoài Alonso, họ còn để mắt tới Conte (Napoli) và Iraola (Bournemouth). 

8

Minigame đã kết thúc

Thông báo kết quả dự đoán

Atlético Madrid
Arsenal

Số người dự đoán có kết quả đúng hợp lệ

362

Danh sách trúng thưởng
Chelsea "ăn cú lừa" từ MU, cắn răng chịu lỗ tống tiễn Garnacho ngay hè này
Chelsea "ăn cú lừa" từ MU, cắn răng chịu lỗ tống tiễn Garnacho ngay hè này

Tương lai của Alejandro Garnacho tại Stamford Bridge đang bị đặt dấu hỏi lớn khi Chelsea cân nhắc thanh lý cầu thủ người Argentina ngay trong mùa hè,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/04/2026 12:05 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN