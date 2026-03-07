Cao thủ bi-a VN tranh giải hơn 3,5 tỷ đồng: Phương Linh thắng cựu vô địch thế giới

🎯 Chặng chung kết mùa với chức vô địch hơn 3,5 tỷ đồng

PBA World Championship 2026 diễn ra từ ngày 6-15/3. Đây là chặng đấu chung kết mùa giải của PBA Tour, hệ thống giải đấu Billiards carom 3 băng danh giá được Hàn Quốc tổ chức.

Phương Linh thắng nhà cựu vô địch thế giới

PBA World Championship 2026 diễn ra song song 2 nội dung carom băng nam (PBA) và carom 3 băng nữ (LPBA). Trong đó, nhà vô địch của nam sẽ nhận 200 triệu won (hơn 3,5 tỷ đồng), còn nhà vô địch nữ nhận 100 triệu won (gần 1,8 tỷ đồng).

Ở mỗi nội dung, 32 tay cơ xuất sắc nhất trong năm sẽ được chia thành 8 bảng đấu. Khác với các mùa giải trước, vòng bảng PBA World Championship 2026 được thi đấu theo thể thức nhánh thắng – thua để chọn 2 cơ thủ tại mỗi bảng vào vòng 16. Ở tour đấu này, Việt Nam có 5 đại diện gồm Ngô Đình Nại, Nguyễn Quốc Nguyện, Nguyễn Huỳnh Phương Linh, Nguyễn Đức Anh Chiến và Mã Minh Cẩm.

💪 Nguyễn Huỳnh Phương Linh thắng nhà cựu vô địch thế giới

Theo kết quả chia bảng, bảng F chứng kiến có đến 3 tay cơ của Việt Nam góp mặt gồm Ngô Đình Nại, Nguyễn Quốc Nguyện và Nguyễn Huỳnh Phương Linh. Các tên còn lại là Choi Sung Won, tượng đại bậc nhất của carom Hàn Quốc cũng như châu Á, một trong những tay cơ hiếm hoi của châu lục đã vô địch World Championship.

Đình Nại ngược dòng trước Quốc Nguyện

Ở lượt trận mở màn diễn ra chiều ngày 7/3, Phương Linh đối đầu với Choi Sung Won. Cơ thủ của Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng để giành chiến thắng áp đảo. Phương Linh thắng trắng 3 set lần lượt với các tỉ số 15-5, 15-2 và 15-13, trong đó có một series 10 điểm. Trong khi đó ở lượt trận cùng giờ, Ngô Đình Nại đã tạo nên màn ngược dòng kịch tính trước Nguyễn Quốc Nguyện, người đồng hương vừa vô địch chặng PBA Tour hồi tháng 2 năm nay. Sau 5 set đấu, Đình Nại thắng 9-15, 15-11, 3-15, 15-11 và 11-3.

Với những kết quả này, Phương Linh và Đình Nại sẽ đối đầu để tranh tấm vé đầu tiên tại bảng F vào vòng 16. Trong khi đó, người thua sẽ tranh vé đi tiếp với người thắng trong cặp đấu tại nhánh thua giữa Choi Sung Won và Nguyễn Quốc Nguyện. 2 đại diện còn lại của Việt Nam là Nguyễn Đức Anh Chiến và Mã Minh Cẩm sẽ ra quân vào buổi tối cùng ngày.