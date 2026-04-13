Thanh Lực giành á quân World Cup, vượt Quyết Chiến trên bảng xếp hạng bi-a thế giới

✅ Giải đấu thành công của Trần Thanh Lực

Giải carom 3 băng Bogota World Cup 2026 tổ chức tại Colombia đã kết thúc vào sáng ngày 13/4 với chức vô địch thuộc về Cho Myung Woo. Trong trận chung kết, cơ thủ số 1 thế giới người Hàn Quốc đã xuất sắc tung series 17 điểm, từ thế bị dẫn 10-22 đã tạo nên màn ngược dòng trước Trần Thanh Lực với chiến thắng 50-35.

Bảng xếp hạng thế giới mới nhất sau Bogota World Cup 2026

Dù không thể đăng quang, Thanh Lực đã có một giải đấu khá thành công, cống hiến cho khán giả những trận đấu đầy cảm xúc. Trong đó phải kể đến màn ngược dòng khó tin trước siêu sao lừng danh Dick Jaspers ở tứ kết hay chiến thắng áp đảo trước nhà vô địch World Cup Marton Horn ở bán kết. Giải đấu này cũng chứng kiến Thanh Lực 2 năm liên tiếp vào chung kết chặng World Cup tại Colombia, trong đó năm ngoái anh giành luôn chức vô địch.

👍 Vượt qua đàn anh Trần Quyết Chiến trên bảng xếp hạng (BXH) thế giới

Với ngôi á quân Bogota World Cup 2026, Thanh Lực được cộng thêm 56 điểm thưởng, qua đó từ hạng 11 đã vươn lên hạng 9 thế giới với tổng 243 điểm. Đáng chú ý, Thanh Lực cũng chính là tay cơ Việt Nam đang có thứ hạng tốt nhất trên BXH thế giới hiện tại. Bởi lẽ, Trần Quyết Chiến sau khi phải dừng bước từ vòng bảng đã rơi từ hạng 6 xuống hạng 11 thế giới.

Thanh Lực trở thành cơ thủ Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên thế giới hiện tại

Chiêm Hồng Thái với thành tích vào đến vòng 1/8 đã tăng 2 bậc lên hạng 18 thế giới. Xếp ngay trên Hồng Thái chính là Bao Phương Vinh (hạng 17).

Ở top đầu, Cho Myung Woo với chức vô địch đã có thêm 80 điểm thưởng, nâng tổng điểm của mình lên 418 điểm, tạo khoảng cách 68 điểm với người xếp số 2 thế giới là Eddy Merckx (350 điểm). Trong khi đó, Dick Jaspers hạ 1 bậc xuống hạng 3 với 342 điểm. 2 cơ thủ còn lại trong top 5 là Tayfun Tasdemir và Marco Zaneti có cùng 322 điểm.

Chặng World Cup tiếp theo sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18-24/5 ở nhà thi đấu Nguyễn Du. Với việc khoảng cách điểm số của các vị trí trong top 10 không cao, BXH thế giới hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi sau chặng World Cup tiếp theo. TP.HCM World Cup 2026 được Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) đăng cai tổ chức.