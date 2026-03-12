Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
“Vua cơ điên” Ngô Đình Nại áp đảo sao bi-a người Bỉ, vào tứ kết tranh giải 3,5 tỷ đồng

Sự kiện: Cơ thủ Việt Nam tranh tài bi-a thế giới Thể thao

(Tin thể thao, tin bi-a) Bằng phong độ đáng nể, Ngô Đình Nại áp đảo Eddy Leppens để giành quyền vào tứ kết PBA World Championship 2026 có chức vô địch lên đến 3,5 tỷ đồng.

Bước vào màn so tài với tay cơ kỳ cựu Eddy Leppens trong khuôn khổ vòng 16 giải carom 3 băng PBA World Championship 2026 diễn ra chiều ngày 12/3 tại Hàn Quốc, Ngô Đình Nại là đại diện cuối cùng của Billiards Việt Nam. Bởi lẽ ở lượt trận diễn ra trưa cùng ngày, Nguyễn Huỳnh Phương Linh đã thua 0-3 trước David Zapata (Tây Ban Nha), còn Mã Minh Cẩm thất thủ với tỉ số 1-3 trước Kim Im Gwon (Hàn Quốc).

Ngô Đình Nại có trận thắng mãn nhãn để vào tứ kết&nbsp;PBA World Championship 2026

Ngô Đình Nại có trận thắng mãn nhãn để vào tứ kết PBA World Championship 2026

Mở màn với quyết tâm rất cao, Ngô Đình Nại sớm có series 7 điểm để dẫn 9-0 sau 2 lượt cơ đầu. Với lợi thế lớn, đại diện của Việt Nam thắng dễ 15-3 trong set 1. Đầu set 2, ngôi sao người Bỉ đáp trả khi dẫn trước 12-3 sau 2 lượt cơ. Lúc này, cơ thủ có biệt danh “vua cơ điên” tỏa sáng với series 12 điểm, thắng ngược 15-12. Đình Nại tiếp tục tạo nên thế trận lấn lướt trong set 3 để thắng 15-10, qua đó thắng chung cuộc 3-0.

Với kết quả này, Đình Nại lọt vào tứ kết PBA World Championship 2026. Đối thủ của anh sẽ là người giành chiến thắng trong màn so tài giữa Lutfi Cenet (Bỉ) và Kim Young Won (Hàn Quốc) vào tối cùng ngày.

PBA World Championship 2026 diễn ra từ ngày 6-15/3 tại Hàn Quốc. Đây là chặng đấu chung kết mùa giải của PBA Tour, hệ thống giải đấu Billiards carom 3 băng danh giá được Hàn Quốc tổ chức. Giải đấu diễn ra song song 2 nội dung carom băng nam (PBA) và carom 3 băng nữ (LPBA). Trong đó, nhà vô địch của nam sẽ nhận 200 triệu won (hơn 3,5 tỷ đồng), còn nhà vô địch nữ nhận 100 triệu won (gần 1,8 tỷ đồng).

Theo Lê Phong

Nguồn: [Link nguồn]

12/03/2026 16:50 PM (GMT+7)
