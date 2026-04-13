Trần Thanh Lực vào chung kết bi-a World Cup, tranh chức vô địch với số 1 thế giới

✅ Chung kết đảo chiều, series 17 điểm định đoạt chức vô địch

Bước vào trận đấu chung kết, Trần Thanh Lực mở màn bằng cú đề pa ghi 4 điểm. Ngay lập tức, Cho Myung Woo đáp trả bằng series 8 điểm. Khi đang dẫn 10-4, tình huống bất ngờ xảy ra khi cơ thủ người Hàn Quốc tung cú đánh khiến bi bay ra khỏi bàn. Tận dụng cơ hội này, Thanh Lực tung ra đường cơ 6 điểm để cân bằng tỉ số 10-10.

Ở những lượt cơ tiếp theo, Cho Myung Woo có những cú ra cơ thiếu chính xác. Chắt chiu cơ hội, Thanh Lực vươn lên dẫn 22-10. Lúc này, Cho Myung Woo trở lại với cú đánh ghi đến 17 điểm, dẫn ngược lại 27-22 sau hiệp 1.

Trong hiệp 2, dù Thanh Lực đã cố gắng bám đuổi, Cho Myung Woo cho thấy đẳng cấp cực cao với những đường cơ ghi điểm đều đặn trước khi kết thúc trận đấu bằng series 7 điểm. Chung cuộc, Cho Myung Woo thắng 50-35 sau 22 lượt cơ, qua đó lên ngôi vô địch.

🎉 Thanh Lực bùng nổ thắng sao hạng 9 thế giới

Trước đó ở lượt trận bán kết giải carom 3 băng Bogota World Cup 2026 kết thúc vào rạng sáng ngày 13/4 tại Colombia, Trần Thanh Lực xuất sắc thắng cơ thủ đang xếp hạng 9 thế giới Martin Horn. Trước cơ thủ số 1 của nước Đức và đã từng vô địch World Cup, Thanh Lực tạo nên thế trận giằng co. Cơ thủ của Việt Nam có lợi thế khi dẫn trước 21-19 sau hiệp đầu.

Thanh Lực vào chung kết World Cup

Đầu hiệp 2, Thanh Lực tung ra đường cơ ghi 11 điểm, bứt lên dẫn 34-23. Kể từ lúc này, Thanh Lực chiếm hoàn toàn thế trận, thắng 55-33 sau 27 lượt cơ, qua đó giành vé vào chung kết.

✅ Tranh chức vô địch với số 1 thế giới

Ở trận bán kết còn lại, cơ thủ số 1 thế giới Cho Myung Woo (Hàn Quốc) thắng áp đảo 50-28 chỉ sau 20 lượt cơ trước Tayfun Tasdemir (hạng 5 thế giới). Với kết quả này, Thanh Lực và Cho Myung Woo sẽ tranh chức vô địch Bogota World Cup năm nay. Trận chung kết bắt đầu từ 6h sáng ngày 13/4. Trần Thanh Lực chính là nhà vô địch của Bogota World Cup năm ngoái.