Bi-a Việt Nam dậy sóng: Nhà vô địch châu Á ghi điểm “như máy” vẫn mất suất World Cup

🎯 Trận đấu làm xôn xao cộng đồng bi-a Việt Nam

Màn so tài của nhà vô địch carom 1 băng châu Á Hồ Hoàng Hùng với Mai Tân Huyên nằm trong khuôn khổ lượt trận quyết định của vòng tuyển chọn 1 giải carom 3 băng Cúp Thế Giới 2026 (TP.HCM World Cup).

Mai Tân Huyên tạo nên màn ngược dòng gây "sốt", giành vé dự World Cup

Đây là giải đấu được Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) tổ chức thu hút khoảng 250 VĐV tranh tài, diễn ra từ ngày 4-8/3 nhằm chọn ra 8 cơ thủ xuất sắc nhất đại diện Billiards Việt Nam tham dự TP.HCM World Cup 2026 vào tháng 5 tới đây.

Chỉ trong 2 lượt cơ đầu, Hồ Hoàng Hùng đã tung liền 2 series 11 điểm và 10 điểm để đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế cực lớn 21-4. Những tưởng một chiến thắng đã nằm chắc trong tay Hoàng Hùng khi anh nâng tỉ số lên 29-15 và chỉ còn đúng 1 điểm để kết thúc trận đấu.

Bất ngờ xảy ra ở lượt cơ thứ 8, Mai Tân Huyên khi đang bị dẫn 19-29 đã bản lĩnh tung ra cú đánh ghi 11 điểm, thắng ngược 30-29 chỉ sau 8 lượt cơ, qua đó giành luôn tấm vé tham dự TP.HCM World Cup 2026.

Trận đấu này nhanh chóng gây “sốt”, được các diễn đàn bi-a trong nước cũng như các cơ thủ chia sẻ rộng rãi. Nhiều người cảm thấy bất ngờ khi Hồ Hoàng Hoàng dù đã đạt hiệu suất ghi điểm lên đến 3,625 điểm/lượt cơ, một hiệu suất tầm thế giới vẫn thua và mất suất dự World Cup đầy khó tin.

💥 7 các tên còn lại tham dự World Cup

Ngoài Mai Tân Huyên, 7 tấm vé còn lại tham dự TP.HCM World Cup 2026 sau vòng tuyển chọn 1 là Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Hoàng Duy, Lê Quốc Hồ, Vương Minh Thiện, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Liêm và Trần Cao Trí.

Trong khi đó, 8 suất dự TP.HCM World Cup 2026 còn lại sẽ được xác định sau vòng tuyển chọn 2 diễn ra từ ngày 1-5/4. Phải nói thêm, 16 suất dự World Cup sau 2 vòng tuyển chọn này là không tính các suất thi đấu của các cơ thủ Việt Nam nằm trong top bảng xếp hạng thế giới như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái…