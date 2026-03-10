Cao thủ bi-a Việt Nam tranh giải hơn 3,5 tỷ đồng: “Vua cơ điên” Đình Nại tiến sâu

💥 Ngô Đình Nại giành vé sớm, Quốc Nguyện bị loại

Ở lượt trận nhánh thắng của bảng F diễn ra trong ngày 9/3 nằm trong khuôn khổ giải carom 3 băng PBA World Championship 2026 tại Hàn Quốc, Ngô Đình Nại đã vượt qua người đàn em Nguyễn Huỳnh Phương Linh.

Ngô Đình Nại giành suất vào top 16 sau 2 chiến thắng liên tiếp

Đình Nại khởi đầu tốt khi thắng liền 2 set với các tỉ số 15-7 và 15-11. Với một đường cơ 8 điểm, Phương Linh thắng set 3 với cách biệt 15-12. Dù vậy, Đình Nại tiếp tục thắng 15-6 chỉ sau 5 lượt cơ ở set 4, qua đó thắng chung cuộc 3-1.

Kết quả này giúp cơ thủ có biệt danh “Vua cơ điên” sớm giành suất vào vòng 16 của giải, tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch lên đến 200 triệu won (hơn 3,5 tỷ đồng).

Trong khi đó, Phương Linh sẽ có trận tái đấu với nhà cựu vô địch thế giới Choi Sung Won tại lượt trận play-off của bảng F để tranh tấm vé đi tiếp còn lại. Bởi lẽ ở lượt trận nhánh thua diễn ra cùng giờ, Choi Sung Won đã thắng 3-1 sau 4 set trước Nguyễn Quốc Nguyện. Kết quả này cũng khiến cho Quốc Nguyện sớm dừng bước ở giải đấu này.

🎉 Mã Minh Cẩm đi tiếp vào vòng 16, Anh Chiến dừng bước

Cũng trong ngày thi đấu này, bi-a Việt Nam tiếp tục đón tin vui khi Mã Minh Cẩm vượt qua “thần đồng” mới của bi-a Hàn Quốc là Kim Young Won cũng với tỉ số 3-1 tại bảng G để giành quyền vào vòng 16. Trước đó, Minh Cẩm cũng đã vượt qua Lee Sang Yong ở trận ra quân.

Mã Minh Cẩm thể hiện phong độ cao

Trong khi đó ở bảng C, Nguyễn Đức Anh Chiến đã dừng bước khi để thua 2 trận liên tiếp. Ngoài ra, “phù thủy bi-a” lừng danh Semih Sayginer cũng đã bị loại sau khi để thua trắng 0-3 trước tượng đài Daniel Sanchez. Một số tay cơ đáng chú ý đã có suất vào vòng 16 như David Martinez, Cho Keon Hwi, Robinson Morales, David Zapata, Daniel Sanchez, Lutfi Cenet…