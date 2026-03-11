“Vua cơ điên” Đình Nại đại chiến cao thủ Bỉ tranh chức vô địch bi-a 3,5 tỷ đồng

⚡ Phương Linh đoạt vé vớt kịch tính trước Choi Sung Won

Ở lượt trận play-off nhánh thua của bảng F giải carom 3 băng PBA World Championship 2026 diễn ra tối ngày 10/3 tại Hàn Quốc, Nguyễn Huỳnh Phương Linh tạo nên màn ngược dòng nghẹt thở trước Choi Sung Won. Nhà cựu vô địch thế giới người Hàn Quốc đã 2 lần vượt lên dẫn trước ở set 1 và set 3 nhưng Phương Linh liên tiếp san hòa, đưa trận đấu vào set 5.

Lịch thi đấu vòng 16 của PBA World Championship 2026 diễn ra trong ngày 11/3 theo giờ Hàn Quốc

Ở set cuối quyết định thi đấu chạm 11 điểm, Choi Sung Won mở đầu bằng cú đánh 6 điểm. Phương Linh đáp trả với series 9 điểm, trước khi ghi thêm 2 điểm ở lượt cơ sau để thắng 11-6, qua đó thắng chung cuộc 3-2 để giành suất đi tiếp vào vòng 16.

💥 Đình Nại và dàn cơ thủ Việt Nam so tài dàn cao thủ

Ở vòng loại trực tiếp top 16 của PBA World Championship 2026 diễn ra trong ngày 11/3, Billiards Việt Nam có 3 đại diện góp mặt, hứa hẹn cống hiến những màn so tài nảy lửa.

Đình Nại so tài ngôi sao người Bỉ Eddy Leppens

Trong đó, tâm điểm sẽ hướng về màn thư hùng giữa “vua cơ điên” Ngô Đình Nại và ngôi sao người Bỉ Eddy Leppens. Nguyễn Huỳnh Phương Linh cũng sẽ phải đối đầu một đối thủ nặng ký, đó là nhà vô địch người Tây Ban Nha David Zapata. Cơ thủ còn lại của Việt Nam là Mã Minh Cẩm sẽ so tài với Kim Im Gwon (Hàn Quốc).

Chắc chắn các cơ thủ Việt Nam sẽ rất quyết tâm vượt qua những cái tên sừng sỏ trên, hướng tiếp đến mục tiêu giành chức vô địch lên đến 200 triệu won (hơn 3,5 tỷ đồng) của giải.

Một số điểm nhấn đáng chú ý ở nội dung dành cho nữ khi 2 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là Sruong Pheavy và “tiểu tiên nữ” Lee Mi Rae đã bị loại. Trong khi đó, Kim Ga Young có vé đi tiếp sau trận play-off và sẽ có trận đấu hấp dẫn với hot girl Chung Su Bin ở vòng 16.