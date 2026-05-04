Từ sân đấu tới triệu phú bikini: 10 mỹ nhân "đốt cháy" mạng xã hội toàn cầu

Thể thao hiện đại không còn gói gọn trong sân đấu. Năm 2025, đầu 2026 chứng kiến một thế hệ những VĐV thể thao bùng nổ, nơi những cô gái từng thi đấu boxing, bóng đá, khúc côn cầu hay thể dục dụng cụ đã biến mạng xã hội thành cỗ máy in tiền thực sự. Họ sở hữu thân hình nóng bỏng, biết cách kể câu chuyện đời mình, xây dựng thương hiệu cá nhân và thu về hàng triệu USD mỗi năm.

Dưới đây là 10 cái tên nổi bật nhất, những người đang “đốt cháy” Instagram và định nghĩa lại khái niệm ngôi sao thể thao.

Ebanie Bridges: “Nữ hoàng boxing gợi cảm”

Từng là nhà vô địch IBF hạng gà, Ebanie Bridges là người tiên phong trong việc kết hợp hình ảnh gợi cảm với thể thao đỉnh cao. Biệt danh “Nữ hoàng boxing gợi cảm” đến từ những cú đấm trên sàn đấu và từ cách cô xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội với gần 800.000 người theo dõi. Dù tạm rời võ đài để sinh con, Bridges vẫn là gương mặt được săn đón bậc nhất và chuẩn bị trở lại sàn đấu vào đầu năm 2026.

Mikayla Demaiter: Từ khung thành tới bikini

Cựu thủ môn của đội khúc côn cầu trên băng Bluewater Hawks (Canada) quyết định gác gậy, bỏ băng gối để bước sang con đường người mẫu mạng xã hội. Mikayla Demaiter hiện sở hữu hơn 3 triệu follower (theo dõi), và những bộ ảnh bikini của cô thường xuyên gây “bão like”. Một cú rẽ ngoặt táo bạo đã biến cô thành triệu phú influencer (người ảnh hưởng trên mạng xã hội) chỉ sau vài năm.

Olivia Dunne: Ngọc nữ thể dục dụng cụ Mỹ

Ngôi sao LSU (Đại học Bang Louisiana, Mỹ) từng vô địch quốc gia năm 2024 là hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ VĐV Gen Z, tài năng, xinh đẹp và biết tận dụng sức mạnh mạng xã hội. Với hơn 5 triệu người theo dõi, Olivia Dunne đang xây dựng đế chế cá nhân ngay sau khi rời giảng đường đại học và hẹn hò cùng tay ném bóng MLB Paul Skenes.

Rachel Stuhlmann: Bỏ sân tennis để “thắng lớn”

Từng là tay vợt trẻ được xếp hạng trên hệ thống USTA (Hiệp hội Quần vợt Mỹ), Rachel Stuhlmann quyết định dừng mộng quần vợt chuyên nghiệp để chuyển hẳn sang làm influencer. Dù lượng theo dõi “chỉ” hơn 300.000, nhưng cô lại là minh chứng rõ rệt rằng, biết chọn đúng con đường, bạn không cần phải vô địch để kiếm tiền.

Alisha Lehmann: Nữ thần bóng đá châu Âu

Sở hữu tới 16 triệu follower, Alisha Lehmann là gương mặt có sức ảnh hưởng lớn nhất danh sách. Từng khoác áo Aston Villa, hiện chơi cho Como tại Serie A nữ, Lehmann vừa thi đấu vừa kinh doanh hình ảnh, trở thành biểu tượng giao thoa giữa thể thao đỉnh cao và thời trang.

Veronika Rajek: Fan cuồng của Tom Brady

Không phải VĐV chuyên nghiệp, nhưng Veronika Rajek, người mẫu bikini đến từ Slovakia lại nổi đình nổi đám nhờ hình ảnh cổ vũ NFL (bóng bầu dục Mỹ) và sự cuồng nhiệt dành cho Tom Brady. Với gần 7 triệu follower, cô là minh chứng rằng không cần chơi thể thao vẫn được hàng triệu fan thể thao biết tới.

Kinsey Wolanski: Từ scandal tai tiếng thành MC thể thao

Cô gái từng lao vào sân trong trận chung kết Champions League 2019 để quảng bá website bạn trai nay đã trở thành MC thể thao và người có tầm ảnh hưởng hơn 3,7 triệu follower. Kinsey biến khoảnh khắc tai tiếng thành bàn đạp cho sự nghiệp dài hơi.

Mandy Rose: Rời WWE, không rời sự nổi tiếng

Bị WWE sa thải vì nội dung cá nhân quá gợi cảm, Mandy Rose không những không “tụt dốc” mà còn phất lên mạnh mẽ hơn. Với hơn 3 triệu follower, cựu đô vật của NXT Women’s Champion hiện sở hữu nhiều dự án kinh doanh và cuộc sống viên mãn bên chồng là đô vật Tino Sabbatelli.

Paige VanZant: Võ sĩ kiếm tiền nhiều hơn ngoài lồng sắt

Rời UFC, Paige VanZant thử sức ở giải Bare Knuckle FC, Misfits Boxing và cả đấu slap (thi tát). Nhưng thu nhập lớn nhất của cô lại đến từ mạng xã hội, nơi hình ảnh gợi cảm giúp VanZant vượt xa mức thu nhập thời còn thi đấu MMA.

Paige Spiranac: Từ golf sinh viên thành biểu tượng toàn cầu

Paige Spiranac từng mơ ước vào LPGA (Hiệp hội golf chuyên nghiệp nữ), nhưng con đường influencer đã đưa cô đi xa hơn mọi tưởng tượng. Với hơn 4 triệu follower, Paige trở thành “nữ hoàng golf trên Instagram”, nơi cô chia sẻ kỹ thuật chơi golf lẫn phong cách sống nóng bỏng.

10 cái tên, 10 câu chuyện khác nhau, nhưng có chung một điểm, họ đã biến thể thao thành nội dung, biến mạng xã hội thành sân đấu mới và biến vẻ đẹp cá nhân thành tài sản triệu đô. Từ sân cỏ, võ đài cho tới… bikini, đây chính là thế hệ mỹ nhân đang định nghĩa lại quyền lực mềm của thể thao toàn cầu trong kỷ nguyên số.

