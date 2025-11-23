2 kiều nữ nổi rần rần vì "ảnh nóng", đồng tình về chuyện thả rông vòng 1

Trên mạng xã hội, hai ngôi sao võ thuật kiêm cựu võ sĩ UFC và boxing, Paige VanZant và Ebanie Bridges, đang thu hút sự chú ý khi cùng nhau chia sẻ quan điểm về vẻ đẹp và sự tự tin cơ thể.

Ebanie Bridges (bên trái) đồng ý với quan điểm của VanZant (bên phải) khi cô nàng người Mỹ đăng tải bức ảnh tương đối nhạy cảm

🌟 Paige VanZant: Thần thái “gợi cảm” không chỉ là vóc dáng

Paige VanZant, từng là ngôi sao UFC, mới đây đăng tải loạt ảnh khoe cơ thể săn chắc trong bộ đồ tập gợi cảm nhưng cô "thả rông" khoe khéo vòng 1. Kèm theo đó, cô viết: "Gợi cảm là một năng lượng, không phải vì vóc dáng". Ngay lập tức, Ebanie Bridges, võ sĩ quyền Anh nổi tiếng, đồng tình và để lại biểu tượng ngọn lửa trong phần bình luận, thể hiện sự ủng hộ với quan điểm của Paige.

Trong bài đăng, Paige còn bày tỏ sự tự tin trước ống kính: "Không gì khiến tôi sợ hãi, vì tôi luôn là người trẻ nhất trong một tập thể. Tôi đến đây để cạnh tranh và học hỏi". Thần thái và phong cách của cô khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

💬 Ebanie Bridges: Cùng quan điểm về tự do và sự gợi cảm

Bridges, hay còn gọi là "Người đẹp boxing bikini" cũng là gương mặt quen thuộc trong làng võ thuật. Cô không chỉ khen ngợi Paige về vóc dáng mà còn tán đồng thông điệp về việc tự tin với cơ thể và quyền tự do thể hiện bản thân. Hành động này của hai kiều nữ được người hâm mộ đánh giá là truyền tải thông điệp tích cực về sự mạnh mẽ, tự chủ và không sợ thể hiện cá tính.

🏆 Sự kết hợp giữa sức mạnh võ thuật và phong cách cá nhân

Cả Paige VanZant và Ebanie Bridges đều chứng minh rằng ngoài thành tích thể thao, họ còn biết tạo dấu ấn trên mạng xã hội nhờ phong cách, cá tính và thông điệp về cơ thể.

Việc họ đồng thuận về quan điểm “gợi cảm” nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng, đặc biệt là các fan nữ, những người tìm thấy sự tự tin và cảm hứng trong câu chuyện của hai ngôi sao.

Với sự kết hợp giữa kỹ năng võ thuật, ngoại hình bắt mắt và cá tính mạnh mẽ, Paige VanZant và Ebanie Bridges ngày càng trở thành hình mẫu cho việc kết hợp giữa thể thao, phong cách và tự tin cá nhân.