Kiều nữ hở bạo nhất làng boxing hóa “thần hộ mệnh”, cứu bạn trai khỏi "quỷ dữ"

Trong thế giới boxing, vốn nhiều vinh quang hay thất bại, có những trận chiến chẳng bao giờ xuất hiện trước ánh đèn sân khấu. Với cựu vô địch thế giới Kell Brook, cuộc chiến khốc liệt nhất đời anh không diễn ra trên võ đài, mà trong chính bóng tối của sự nghiện ngập và trầm cảm. Và người kéo anh ra khỏi “vực sâu” ấy… lại là một mỹ nhân boxing nổi tiếng với phong cách bikini táo bạo, Ebanie Bridges.

Tình yêu của Bridges giúp bạn trai Brook vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời

🥊 Từ chiến binh thép đến kẻ bị "quỷ ám" trong chính căn nhà mình

Ở tuổi 39, Kell Brook từng đối đầu những tên tuổi đáng gờm nhất thế giới. Nhưng vinh quang rực rỡ cũng đi kèm áp lực và những đêm dài không lối thoát. Anh thú nhận mình từng “bị quỷ ám”, một cách ví von cho sự tàn phá khủng khiếp của nghiện ngập và trầm cảm, thứ xé anh từng mảnh ngay cả khi cơ thể anh vẫn vạm vỡ như ngày đứng trên võ đài.

Trong cuộc trò chuyện gần đây, Brook nghẹn ngào thừa nhận: “Cô ấy đã cứu mạng tôi. Ebanie đặt tôi vào đúng môi trường, dành thời gian nói chuyện, học về sức khỏe tinh thần và nghiện. Cô ấy giúp tôi thấy lại ánh sáng”.

Câu chuyện ấy càng xúc động hơn khi họ vừa chào đón con trai đầu lòng vào đầu năm nay, như một dấu mốc đánh dấu chương mới trong cuộc đời Brook.

👙 Ebanie Bridges: Từ "Quả bom sex" đến thiên thần hộ mệnh

Bridges, từng là cựu vô địch thế giới boxing, và nổi bật nhất khi xuất hiện trong những buổi cân nặng trước sự kiện bằng việc mặc gợi cảm.

Chia sẻ với Boxing King Media, nữ võ sĩ xinh đẹp nói về hành trình đứng cạnh Brook trong những ngày tăm tối nhất: “Tôi giúp anh ấy vì tôi yêu anh ấy. Tôi thấy con người thật của Kell dưới những lớp đen tối của nghiện và trầm cảm. Tôi thấy người đàn ông tốt bụng bị mắc kẹt bên dưới”.

Cô ví tình trạng của Brook như thể anh “bị quỷ ám”, không phải theo nghĩa tâm linh, mà là bị điều khiển bởi những cơn nghiện và nỗi đau âm ỉ.

Bridges không khoe mẽ công lao, chẳng cần ghi nhận. Cô chỉ nói giản dị: “Tôi không làm để được khen. Đó là chuyện giữa chúng tôi. Nhưng khi nghe anh ấy nói thế trước công chúng, tôi chỉ nghĩ: "Cảm ơn anh, thật dễ thương".

Người đẹp boxing bikini, Bridges có một trận thắng ngoài đời thực

🥇 Cuộc chiến thầm lặng và sự trở lại của Kell Brook

Để cứu Brook, Ebanie làm điều mà không huấn luyện viên hay chuyên gia nào có thể làm thay. Ở cạnh anh hàng ngày, khi đêm tối đè nặng. Nghiên cứu về nghiện, để hiểu cách giúp anh rút khỏi vòng xoáy. Tạo môi trường lành mạnh, cho anh cảm giác an toàn, thay vì phán xét.

Đó không phải là chiến thắng trên sàn đấu, mà là chiến thắng trong cuộc đời, và Ebanie chính là người đồng hành quan trọng nhất.

Hiện tại, Brook nói anh đang “kiểm soát cuộc sống của mình”, điều mà nhiều năm liền anh tưởng như bất khả thi.

Khi nhắc đến Bridges, Brook không giấu nổi sự biết ơn: “Cô ấy là một người mẹ tuyệt vời, một chiến binh dữ dội và một người phụ nữ thông minh. Cô ấy góp phần rất lớn giúp tôi sạch sẽ trở lại. Cô ấy cứu mạng tôi”.

Một lời thừa nhận công khai, hiếm hoi với một người kín đáo như Brook, càng cho thấy mức độ nghiêm trọng của những gì anh đã trải qua… và mức độ vĩ đại mà tình yêu mang lại.