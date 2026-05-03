Hot girl Kim “vén váy” nghỉ lễ vẫn chơi thể thao, bật mí môn yêu thích ngoài pickleball

Là hot girl nổi tiếng bậc nhất trong làng pickleball Việt Nam với hình ảnh “vén váy” nóng bỏng cùng những video hài hước, truyền năng lượng, nàng Kim (hay còn gọi là "EmKimSayHi” cho biết trong dịp lễ 30/4 và 1/5, cô tạm rời xa pickleball.

Golf là bộ môn Kim yêu thích thứ 2, sau pickleball

“Trong các tháng vừa qua, tôi đã liên tục tham dự nhiều giải đấu trong nước và quốc tế lớn, điển hình như PPA Tour hay D-JOY, vì vậy vào dịp lễ tới đây, tôi sẽ đi du lịch tại Phú Quốc cùng gia đình và dành thời gian cho các môn thể thao khác”, nàng Kim chia sẻ.

Kim bật mí bản thân chơi ổn khá nhiều môn thể thao như cầu lông, chạy bộ, leo núi, nhảy hiện đại…Đặc biệt, golf cũng là một bộ môn mà cô yêu thích không kém cạnh với pickleball. Chính vì vậy, cô sẽ tận dụng khoảng thời gian nghỉ lễ để chơi golf.

Kim kết hợp giữa du lịch và chơi thể thao trong dịp lễ

“Tôi chơi golf đã được hơn 2 năm, trước khi biết đến pickleball. Tôi khá yêu thích golf và hiện vẫn dành thời gian chơi đều đặn hàng tháng. Nếu pickleball mang tính vận động, nhanh, thì golf cho Kim cảm giác chậm lại, tập trung và cân bằng. Đó là khoảng thời gian Kim có thể vừa chơi thể thao, vừa thư giãn và tận hưởng không gian ngoài trời”.

“Dù phải di chuyển khá nhiều dưới nắng nhưng Kim nghĩ đó cũng là một phần thú vị của môn thể thao này. Khi mình thực sự yêu thích thì cảm giác mệt sẽ nhẹ đi rất nhiều và thay vào đó là sự thoải mái về tinh thần. Golf cũng có những thử thách riêng, đặc biệt là về kỹ thuật. Những động tác như swing đòi hỏi độ chính xác cao và nếu không tập đúng từ đầu thì rất dễ bị sai dáng hoặc chấn thương”, Kim chia sẻ.

Nhan sắc và vóc dáng nổi bật của nàng Kim "vén váy"

Ngoài ra, Kim cũng dành khá nhiều thời gian cho các hoạt động thể thao khác như chạy bộ, gym và thỉnh thoảng đi trekking. Cô nàng cho biết việc trải nghiệm nhiều môn thể thao khác nhau không chỉ giúp cơ thể khỏe hơn mà còn giúp bản thân hiểu cơ thể của mình hơn. Sau kỳ nghỉ lễ, Kim cho biết cô sẽ trở lại với pickleball và chuẩn bị cho những giải đấu lớn trong năm.