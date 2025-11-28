2 kiều nữ UFC khoe loạt ảnh mặc "xuyên thấu", đỏ mặt với tư thế "nhạy cảm"

Paige VanZant, cựu sao UFC người Mỹ, mới đây đã khiến mạng xã hội “dậy sóng” với loạt ảnh giáng sinh cực nóng bỏng cùng Maryna Moroz, cựu võ sĩ UFC đang bị cấm thi đấu. Trong bộ ảnh, cả hai khoe thân hình chuẩn mực, diễn các tư thế uốn dẻo táo bạo, đi kèm những bộ trang phục lễ hội “xuyên thấu” và phụ kiện Noel như mũ cao bồi đỏ. Paige còn hài hước chú thích: "Đang luyện dẻo để Santa có nhiều lựa chọn khi xuống ống khói".

Paige (đội mũ) và Maryna gây sốt với loạt ảnh "xuyên thấu mừng Noel"

🔥 Hai sao UFC khoe dẻo dai khiến khán giả kinh ngạc

Trong loạt ảnh, Paige và Maryna liên tục thể hiện khả năng uốn dẻo tuyệt đỉnh, nâng chân qua đầu, quấn chân quanh nhau và tạo các dáng “gây sốc” trước ống kính. Maryna, dù đang trong thời gian bị cấm thi đấu vì xét nghiệm dương tính với meldonium, vẫn tự tin khoe kỹ thuật và sự linh hoạt, khiến nhiều fan trầm trồ.

Bài đăng của Paige ngay lập tức nhận hàng nghìn lượt tương tác. Fan liên tục bình luận khen ngợi: "Quá nóng bỏng!", "Hai chị em thật sự tạo ra phép màu!", "Tất cả dành cho Giáng sinh...", và cả những lời dí dỏm: "Còn hay hơn khi xem họ thượng đài!".

🎁 Từ võ sĩ đến biểu tượng mạng xã hội

Paige nổi tiếng nhờ sự nghiệp UFC và sức hút trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, cô liên tục đăng các hình ảnh tập luyện với bộ đồ bó sát, khoe hình thể săn chắc, khiến fan không khỏi trầm trồ.

Maryna Moroz, bạn diễn trong bộ ảnh, hiện bị cấm thi đấu 1 năm, nhưng vẫn duy trì phong độ và sự thu hút trên mạng xã hội.

Bộ ảnh Noel của Paige VanZant và Maryna Moroz là cách hai nữ võ sĩ cá tính gửi lời chào lễ hội cực độc đáo, theo cách rất giải trí.