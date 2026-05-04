Juventus vs Hellas Verona 03/05/26 - Trực tiếp
Logo Juventus - JUV Juventus
1
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
1
Real Betis vs Real Oviedo 03/05/26 - Trực tiếp
Logo Real Betis - BET Real Betis
2
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
0
Freiburg vs Wolfsburg 04/05/26 - Trực tiếp
Logo Freiburg - SCF Freiburg
0
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
0
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Sir Alex nhập viện trong ngày MU đánh bại Liverpool

Sự kiện: Premier League 2025-26 Sir Alex Ferguson - Ông già gân Manchester United

Sir Alex Ferguson đã được đưa tới bệnh viện sau khi cảm thấy không khỏe tại sân Old Trafford.

   

Chỉ ít phút trước khi trận đấu giữa MU và Liverpool tại vòng 35 Ngoại hạng Anh diễn ra, Sir Alex Ferguson đã phải nhập viện. HLV huyền thoại của "Quỷ đỏ" cảm thấy không khỏe khi có mặt ở Old Trafford để theo dõi đại chiến giữa MU và Liverpool. 

Sir Alex khiến các fan MU ít nhiều lo lắng

Sir Alex khiến các fan MU ít nhiều lo lắng

Truyền thông Anh nhấn mạnh Sir Alex không nhập viện khẩn cấp. Ông được đưa vào viện để theo dõi sức khỏe, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra trong lúc theo dõi MU thi đấu. Hiện chưa có thêm thông tin cập nhật về tình trạng sức khỏe của ông sau khi nhập viện.

Cựu HLV 84 tuổi này thường theo dõi các trận đấu của nửa đỏ thành Manchester từ khu vực khán đài dành cho ban lãnh đạo. Thật tiếc khi trong ngày hôm nay, Sir Alex không được chứng kiến "Quỷ đỏ" đánh bại Liverpool với tỷ số 3-2. 

Bác sĩ tim mạch Aseem Malhotra cũng có mặt ở khán đài Old Trafford và được chụp ảnh cùng Sir Alex. Trong khi đó, các quan chức của đội chủ sân Old Trafford tỏ ra lạc quan rằng cựu HLV MU sẽ sớm hồi phục và đủ sức khỏe để trở về nhà. 

Trước đây, Sir Alex từng bị xuất huyết não vào năm 2018 và rơi vào tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ cho biết chiến lược gia người Scotland khi đó chỉ có 20% cơ hội sống sót, nhưng ông đã thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh và hồi phục. 3 năm sau, ông đã chia sẻ chi tiết về quá trình hồi phục của mình. 

Sir Alex là HLV vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Ông đã giành mọi danh hiệu với MU, cùng CLB trải qua 27 năm nhiều thăng trầm. 

