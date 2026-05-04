Juventus vs Hellas Verona 03/05/26 - Trực tiếp
Logo Juventus - JUV Juventus
1
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
1
Real Betis vs Real Oviedo 03/05/26 - Trực tiếp
Logo Real Betis - BET Real Betis
2
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
1
Freiburg vs Wolfsburg 04/05/26 - Trực tiếp
Logo Freiburg - SCF Freiburg
0
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
0
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Video bóng đá MU - Liverpool: Kịch chiến 5 bàn, người hùng phút 77 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: MU - Liverpool: Rực lửa Premier League 2025-26 Manchester United

(Vòng 35 Ngoại hạng Anh) Trận derby nước Anh đã mang đến 5 bàn thắng, diễn biến thay đổi chóng mặt và được định đoạt bởi một cú sút xa.

   

MU có lực lượng đầy đủ và Michael Carrick thay Amad Diallo bằng Matheus Cunha trên hàng công. Trong khi đó Liverpool có đội hình rất chắp vá: Curtis Jones đá hậu vệ phải, còn Frimpong được điều lên thay Salah và Gakpo dạt vào đá cắm do Isak mới đây bị đau háng.

Sesko và Cunha đưa MU dẫn 2-0 chỉ sau chưa đến 15 phút

Chính Cunha mở tỷ số cho MU chỉ sau 6 phút bóng lăn, anh sút bồi 2 lần sau một quả phạt góc và lần thứ 2 bóng đã đập người Mac Allister đổi hướng vào lưới Liverpool. Đội khách còn chưa nghĩ ra cách đáp trả thì phút 14 Sesko đã ghi bàn thứ 2 cho MU, Woodman cố đẩy ra cú đánh đầu chuyền của Fernandes nhưng vô tình đưa bóng đập tiền đạo của MU đi vào lưới.

Trong bối cảnh nhân sự vừa thiếu vừa yếu, Liverpool rất bế tắc và những cơ hội họ có thể tạo ra chỉ là các cú sút xa, trong đó Gakpo có cú cứa lòng sạt cột dọc ở phút 24. Bên phía MU, họ tiếp tục tạo ra sóng gió trước cầu môn Woodman, bao gồm một cú đá 1 chạm chệch cột của Fernandes phút 27, và Sesko suýt có cơ hội sút ở phút 44 do Konate xử lý bóng lóng ngóng ngay trong khu 16m50 Liverpool.

MU bị gỡ hòa đầu hiệp 2 sau liên tiếp các sai lầm cá nhân

Nhìn vào thế trận hiệp 1 thì không ai nghĩ Liverpool có thể kiếm được điều gì ở trận này. Thế nên hiệp 2 đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác: Amad Diallo, vào sân thay Sesko bị đau ở đầu hiệp, chuyền ẩu và Szoboszlai ghi bàn ở pha phản công chỉ 2 phút sau khi hiệp đấu bắt đầu. Đến phút 56, đích thân thủ môn Lammens "tặng quà" khi chuyền bóng thẳng vào Mac Allister, dẫn tới bàn gỡ hòa của Gakpo.

Thế trận đột ngột về tay Liverpool và ở phút 68 họ suýt nữa dẫn 3-2 nếu Lammens không cản phá bóng trên vạch vôi trong một pha đá phạt. Nhưng tới phút 77, Mac Allister phá ra lửng lơ một quả đánh đầu chuyền bên phía MU và Mainoo đã băng tới sút bồi ở khu chữ D đưa MU lại vượt lên.

Mainoo chớp thời cơ với cú sút xa ở phút 77

Liverpool phải dâng lên tấn công trong khi MU rình rập phản công nhưng bỏ lỡ khá nhiều. Ngoài cú sút chệch cột dọc của Ngumoha ở phút 82, Liverpool không tạo được cơ hội đáng kể nào khác dù đã dồn MU về tử thủ sân nhà, và MU bảo toàn thành công tỷ số 3-2 để chính thức đoạt vé dự Champions League 2026/27.

Tỷ số trận đấu: MU 3-2 Liverpool (hiệp 1: 2-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

- MU: Cunha 6', Sesko 14', Mainoo 77'

- Liverpool: Szoboszlai 47', Gakpo 56' (Szoboszlai)

Đội hình xuất phát

MU: Lammens, Shaw, Maguire, Heaven, Dalot, Casemiro, Mainoo, Cunha, Fernandes, Mbeumo, Sesko.

Liverpool: Woodman, Robertson, Van Dijk, Konate, Jones, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Szoboszlai, Frimpong, Gakpo.

Sút khung thành
18(6)
13(5)
Thời gian kiểm soát bóng
38%
62%
Phạm lỗi
12
11
Thẻ vàng
2
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
3
3
Phạt góc
3
2
Cứu thua
3
3
Điểm

Lammens 5.9

Thẻ vàng Shaw 6.8

Maguire 6.6

Heaven 6.6

Dalot 6.4

Casemiro 7.3

Ghi bàn Mainoo 8.0

Ghi bàn Cunha 7.4

Thẻ vàng Fernandes 8.1

Mbeumo 6.9

Ghi bàn Sesko 6.9

Điểm

6.5Woodman

6.3Robertson

6.2Van Dijk

6.7Konate

6.3Jones Thẻ vàng

6.6Gravenberch

6.9Mac Allister

6.2Wirtz

8.1Szoboszlai Ghi bànKiến tạo

5.9Frimpong

6.7Gakpo Ghi bànThẻ vàng

Thay người

Diallo 6.4

Dorgu 6.5

Zirkzee 6.6

Yoro

Thay người

6.6Kerkez

6.7Ngumoha

6.5Chiesa

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV

(Vòng 35) MU bảo toàn được cách biệt mong manh trước các pha hãm thành của Liverpool trong 5 phút bù giờ.

