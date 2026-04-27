Kiều nữ golf chia sẻ bí mật tế nhị, fan cuồng đam mê "vòng 1" đồ sộ

Trong thế giới thể thao hiện đại, nơi các ngôi sao sống song song giữa sân đấu và mạng xã hội, những câu chuyện hậu trường đôi khi lại thú vị hơn cả kết quả thi đấu. Với Paige Spiranac, một tình huống tưởng chừng kỳ lạ lại trở thành minh chứng cho kiểu “tình yêu bất chấp” rất đặc biệt từ người hâm mộ.

Một fan trung thành của cô đã để lại cùng một bình luận dưới mọi bài đăng suốt nhiều năm, bất kể nội dung là gì.

Paige Spiranac vui vẻ nói về cảm giác bị hấp dẫn bởi một người đàn ông trung thành nhất mạng xã hội

Fan “bất chấp hoàn cảnh”, bài nào cũng bình luận

Cựu golfer người Mỹ vừa chia sẻ một câu chuyện khiến cộng đồng mạng bật cười. Theo cô, có một người theo dõi đã kiên trì để lại đúng hai từ giống nhau dưới mọi bài đăng của cô trong nhiều năm. Hai từ ấy là: “great cans” (tạm dịch: sở hữu bộ ngực đẹp).

“Có một người luôn bình luận ‘great cans’ dưới mọi bài đăng của tôi”, Spiranac kể lại với giọng hài hước.

Điều khiến cô bất ngờ không phải nội dung bình luận, mà là sự kiên định đáng kinh ngạc của fan này. Dù bài đăng là ảnh golf, video tập luyện, story từ giải đấu hay đơn giản là khoảnh khắc đời thường, người hâm mộ này vẫn xuất hiện đúng lúc. Không bỏ lỡ bài nào. Không thay đổi câu chữ. Không quan tâm hoàn cảnh.

“Trong một thế giới đầy tiêu cực và thất vọng, tôi biết anh ấy luôn ở đó để làm tôi vui lên”, Spiranac nói đùa.

Để chứng minh câu chuyện, cô còn đăng ảnh chụp màn hình cho thấy fan này đã lặp lại bình luận đó suốt nhiều năm liên tiếp.

“Tình yêu bất chấp” khiến mạng xã hội bật cười

Tiết lộ của Paige Spiranac nhanh chóng khiến cộng đồng mạng thích thú. Không ít người xem đây là một dạng “tình yêu thần tượng bất chấp”, khi người hâm mộ chỉ đơn giản là luôn xuất hiện để tương tác với thần tượng của mình.

Một người viết: “Nếu đó không phải là sự tận tâm, thì tôi không biết còn gì nữa”.

Người khác bình luận hài hước: “Đây chính là định nghĩa của fan trung thành”.

Thậm chí có người còn chơi chữ, biến câu bình luận gây tranh cãi thành một phiên bản dễ thương hơn: “Great fans” (tạm dịch: người hâm mộ tuyệt vời).

Điều khiến nhiều người thích thú là cách Spiranac phản ứng. Thay vì khó chịu, cô lại đón nhận câu chuyện bằng sự hài hước và thoải mái, biến nó thành một khoảnh khắc vui vẻ trên mạng xã hội.

Sau khi rời con đường thi đấu chuyên nghiệp, Paige Spiranac trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cộng đồng golf trực tuyến.

Cô hiện sở hữu hơn 4 triệu người theo dõi trên Instagram, nơi cô thường xuyên chia sẻ nội dung về golf, cuộc sống cá nhân và hậu trường các sự kiện thể thao.

Sự kết hợp giữa chuyên môn golf, phong cách cá tính và khả năng tương tác với người hâm mộ đã giúp Spiranac trở thành một trong những influencer (người có tầm ảnh hưởng) thể thao nổi bật nhất thế giới.