Á hậu Huyền My lần đầu vô địch pickleball, người đẹp Hồng Vy giành giải Hoa khôi

🏆 Á hậu Huyền My lần đầu vô địch pickleball

Trên trang cá nhân của mình, á hậu Nguyễn Trần Huyền My vui mừng chia sẻ việc bản thân giành được chức vô địch nội dung đôi nam nữ ở một giải pickleball phong trào được tổ chức trong dịp lễ 30/4 vừa qua. Đây là lần đầu tiên, nàng hậu sở hữu chiều cao 1m74 đăng quang pickleball sau khoảng 1 năm bén duyên với bộ môn thể thao mới này.

Huyền My cùng đồng đội lần đầu giành chức vô địch

Thời gian vừa qua, Huyền My thường xuyên chia sẻ hình ảnh gắn bó với pickleball. Thậm chí cô nàng còn tiết lộ bản thân có đến 7 tiếng trong ngày để tập luyện, trong đó có 2 tiếng tập kỹ thuật cùng HLV và 5 tiếng đấu tập với bạn bè.

Nàng á hậu có lúc chơi pickleball 7 tiếng một ngày

Huyền My cũng không ít lần chia sẻ hình ảnh bản thân bị trầy xước da đến rướm máu, đau cơ hay phải nghỉ tập luyện một thời gian vì chấn thương trong quá trình chơi picklebal. Dù vậy, cô lại tiếp tục ra sân dù bản thân chưa hoàn toàn hồi phục.

🎉 Người đẹp Hồng Vy giành giải Hoa khôi

Cũng ngay trước thềm dịp lễ 30/4 vừa qua, giải đấu Supertar Pickleball 2026 tổ chức tại TP.HCM gây chú ý lớn trong cộng đồng khi quy tụ rất nhiều người nổi tiếng, đặc biệt là đông đảo dàn hoa hậu, hot girl tham gia thi đấu. Mặc dù dừng bước tại vòng knock-out, Hoa hậu Miss Celebrity 2025 Hồng Vy đã giành được danh hiệu Hoa khôi của giải nhờ năng lượng tích cực, kết nối mà cô mang lại.

Nhan sắc nổi bật của Hồng Vy

Diệp Anh (áo đỏ) và Phương Liên tại giải

Trong khi đó, người mẫu Lê Hà cùng đồng đội giành chức vô địch. Ca sĩ Diệp Anh giành ngôi Á quân còn hot girl Phương Liên đạt hạng Ba chung cuộc.