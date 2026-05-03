Trực tiếp tennis Sinner - Zverev: Đại chiến cho ngôi vương (CK Madrid Open)

Đại chiến vì ngôi báu

Chung kết đơn nam Madrid Open 2026 giống như màn kiểm chứng một câu hỏi lớn của quần vợt đỉnh cao, ai có thể chặn đứng Jannik Sinner lúc này. Và liệu Alexander Zverev, người hiểu rõ Sinner có thể đánh bại được tay vợt Ý?

Sinner và Zverev gặp nhau tại chung kết Madrid Open 2026

Sinner bước vào chung kết với chuỗi 22 trận thắng liên tiếp, và đáng sợ hơn, anh đã thắng 27 trận Masters 1000 liên tiếp, thành tích tiệm cận kỷ lục của Novak Djokovic và Roger Federer. Nếu đăng quang tại Madrid, Sinner sẽ trở thành tay vợt đầu tiên vô địch 5 Masters 1000 liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Zverev bước vào trận đấu này với tâm thế của người hiểu rõ thử thách. Anh biết mình phải mạo hiểm hơn, phải đánh sớm hơn, phải khác đi. Nhưng thay đổi bản năng thi đấu ở một trận chung kết lớn chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Trong khi đó, Sinner lại không cần thay đổi gì cả. Anh bước ra sân với thứ tennis đã đưa mình đến đây, thứ tennis được xây dựng trên trực giác, sự tự tin và một niềm tin rất đơn giản đánh theo cảm giác, và chấp nhận rủi ro. Điều này có vẻ ngẫu hứng, nhưng ở đẳng cấp này, đó chính là sự kiểm soát cao nhất.

Thành tích đối đầu

Từ mùa hè 2024 đến nay, Sinner và Zverev đã gặp nhau 8 lần và kết quả tuyệt đối nghiêng về tay vợt người Ý. Không chỉ thắng, Sinner còn vô địch luôn giải đấu mỗi lần đánh bại Zverev. Một thống kê nghe như định mệnh.

Trong chuỗi đó có cả 4 danh hiệu Masters 1000 gần nhất Paris, Indian Wells, Miami và Monte Carlo. Và giờ, họ gặp lại nhau… ở chung kết một giải Masters 1000 nữa.

Zverev thừa nhận thẳng thắn: “Hiện tại, cậu ấy là tay vợt hay nhất thế giới. Tôi phải chơi thứ tennis cực tốt mới có cơ hội”. Đó không chỉ là lời khen mà là thực tế.