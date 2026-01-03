Khó rời mắt trước phong cách hở bạo của kiều nữ dẫn chương trình thể thao

Từ cô bé mê trường đua tới gương mặt quen thuộc

Với khán giả Sky Sports và Sky Racing, Kate Tracey không còn là cái tên xa lạ. Ở tuổi 31, cô dẫn dắt chương trình Weekend Winners, xuất hiện thường xuyên trong các buổi phát sóng của William Hill tại Racing League và trở thành một trong những MC trẻ nổi bật nhất của làng đua ngựa Anh.

Kate Tracey là người "thổi hồn" cho những cuộc đua ngựa

Niềm đam mê của Tracey bắt nguồn từ kỷ niệm năm 1999 tại trường đua Worcester, khi cô cùng cha chứng kiến một chú ngựa chạy lạc khỏi đường đua khiến cuộc thi bị hoãn gần nửa tiếng. Ngày thi đấu ảm đạm ấy lại trở thành khoảnh khắc định mệnh, thôi thúc cô gắn bó trọn đời với môn thể thao này.

Bên cạnh đua ngựa, Kate còn là fan trung thành của Aston Villa và thường xuyên đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình cho CLB, cho thấy cô không chỉ là “bình hoa di động” mà thực sự am hiểu thể thao.

Hình ảnh gợi cảm giúp Kate Tracey “đốt nóng” mạng xã hội

Ngoài công việc trên sóng truyền hình, Kate Tracey còn là hiện tượng mạng xã hội với gần 70.000 người theo dõi trên Instagram. Cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hậu trường lẫn đời sống thường ngày, trong đó nổi bật là những bộ váy xuyên thấu, trang phục dạ tiệc hay hình ảnh tận hưởng cuộc sống tại các beach club.

Tracey có 70.000 người theo dõi trên Instagram

Phong cách táo bạo nhưng không phản cảm, kết hợp với thần thái tự tin trước ống kính, giúp Tracey luôn nằm trong nhóm những nữ MC thể thao được chú ý nhất tại Anh. Với nhiều khán giả, Kate không chỉ đại diện cho hình ảnh người dẫn chương trình hiện đại mà còn là biểu tượng mới về sự quyến rũ, cá tính trong thế giới truyền hình thể thao.