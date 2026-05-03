Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai 03/05/26 - Trực tiếp
Trực tiếp bóng đá Espanyol - Real Madrid: "Kền kền trắng" nỗ lực ngăn Barca vô địch sớm (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Real Madrid La liga 2025-26

(2h, 4/5, vòng 34 La Liga) Real Madrid có mục tiêu rõ ràng trong chuyến hành quân đến sân của Espanyol. Và đoàn quân của HLV Arbeloa cần hoàn thành mục tiêu đó.

  

Laliga | 2h, 4/5 |

Espanyol
0 - 0
Real Madrid
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Dmitrovic, El Hilali, Calero, Cabrera, Romero, Gonzalez, Exposito, Ngonge, Terrats, Milla, K.Garcia
Lunin, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy, Valverde, Bellingham, Camavinga, Diaz, Gonzalo, Vinicius

Real Madrid trước mệnh lệnh phải thắng

Real Madrid không còn đường lùi trong cuộc đua vô địch La Liga khi hành quân tới sân của Espanyol ở vòng đấu này. Trong khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha buộc phải thắng để nuôi hy vọng mong manh bám đuổi Barcelona, Espanyol lại đang chìm sâu trong khủng hoảng và đối diện nguy cơ rớt hạng sau chuỗi trận tệ hại kéo dài.

Espanyol: Từ hiện tượng thành nỗi thất vọng

Espanyol đang trải qua một mùa giải đầy đối lập. Nếu như ở giai đoạn lượt đi, đội bóng xứ Catalunya từng gây ấn tượng mạnh với 33 điểm sau 17 vòng đầu tiên (thắng 10, hòa 3, thua 4), thì kể từ đó họ gần như đánh mất chính mình.

Trong 16 trận gần nhất tại La Liga, Espanyol không biết đến mùi chiến thắng, chỉ giành thêm vỏn vẹn 6 điểm (hòa 6, thua 10). Họ hiện là một trong hai đội duy nhất tại năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu chưa thắng bất kỳ trận đấu nào trong năm 2026.

Chuỗi sa sút này đã đẩy “Bầy vẹt” vào tình thế báo động. Trước vòng đấu, họ chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ 5 điểm. Hàng công nghèo nàn là nguyên nhân lớn nhất, khi Espanyol tịt ngòi ở 3 trong 4 trận gần đây. Dẫu vậy, sân nhà vẫn là điểm tựa nhất định, khi họ tránh được thất bại ở 3/4 trận gần nhất tại đây (hòa 3).

Real Madrid không được phép sảy chân

Ở chiều ngược lại, Real Madrid cũng đang tự làm khó mình trong cuộc đua bảo vệ ngôi vương. Trận hòa 1-1 đầy cay đắng trước Real Betis tuần trước, với bàn thua ở phút 90+4, khiến đoàn quân của Arbeloa chỉ thắng 1 trong 4 vòng gần nhất (hòa 2, thua 1).

Khoảng cách với Barcelona trước vòng đấu đã bị nới rộng lên thành 11 điểm. Trong bối cảnh trận El Clasico quyết định đang chờ đợi vào tuần tới, bất kỳ cú sảy chân nào lúc này cũng có thể chính thức khép lại hy vọng vô địch của “Los Blancos”.

Tuy nhiên, phong độ sân khách của Real Madrid cũng là điều khiến người hâm mộ lo lắng. Họ đã không thắng trong 3 chuyến xa nhà gần nhất, với thành tích hòa 1 và thua 2.

Lịch sử nghiêng hẳn về Real Madrid

Dù phong độ hiện tại không thực sự thuyết phục, lịch sử đối đầu vẫn đứng về phía Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã giành tới 109 chiến thắng trước Espanyol tại La Liga (hòa 33, thua 37) – thành tích tốt nhất của một đội trước một đối thủ trong lịch sử giải đấu.

Tuy nhiên, Espanyol không phải con mồi dễ bắt mỗi khi được chơi trên sân nhà. Trong 6 lần tiếp đón Real Madrid gần nhất tại La Liga, họ đã thắng tới 3 trận, dù cũng để thua 3.

Theo Tiến Sơn



-03/05/2026 16:52 PM (GMT+7)
