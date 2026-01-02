Ngôi sao bóng đá số 1 nước Mỹ "thả thính" cực nghệ, kiều nữ golf "say như điếu đổ"

Giữa guồng quay khắc nghiệt của Serie A và áp lực khoác áo đội tuyển Mỹ, Christian Pulisic, ngôi sao số một của bóng đá xứ cờ hoa lại tìm thấy bình yên nơi sân golf, bên bạn gái là nữ golfer chuyên nghiệp Alexa Melton.

Kỹ nghệ tán tỉnh của cầu thủ Christian Pulisic là không phải bàn cãi

Từ một tin nhắn riêng đến chuyện tình triệu người theo dõi

Mùa hè năm ngoái, Pulisic bất ngờ “chủ động tấn công” bằng cách nhắn tin trực tiếp trên mạng xã hội, cách mà giới trẻ gọi là gửi tin nhắn riêng. Chính hành động táo bạo đó đã mở ra mối quan hệ giữa tiền đạo đang khoác áo AC Milan và nữ golfer sinh năm 2001.

Melton từng kể lại khoảnh khắc nhận được tin nhắn, ban đầu cô chỉ thấy một tài khoản có tới 8 triệu người theo dõi, rồi mới “giật mình” nhận ra đó là cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá Mỹ. Không lâu sau, cả hai công khai mối quan hệ trên Instagram và nhanh chóng trở thành cặp đôi thể thao được chú ý bậc nhất nước Mỹ.

Alexa Melton sắc đẹp và đam mê

Alexa Melton chuyển sang thi đấu golf chuyên nghiệp từ năm 2023. Cô thường xuyên góp mặt tại hệ thống giải Epsom Tour, chuỗi giải bán chuyên dành cho nữ tại Mỹ và hiện sở hữu hơn 137.000 người theo dõi trên mạng xã hội.

Dù thứ hạng thế giới còn khiêm tốn (khoảng ngoài top 1.500), Melton đã kiếm được gần 14.000 USD tiền thưởng và được đánh giá là một gương mặt triển vọng của làng golf nữ. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh tập luyện, thi đấu và cả những khoảnh khắc đời thường bên Pulisic.

Alexa Melton là bạn gái xinh đẹp của Pulisic

Pulisic dập tắt tin đồn với minh tinh Hollywood

Khi chuyện tình vừa nở rộ, Pulisic bất ngờ vướng vào tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên nổi tiếng Sydney Sweeney. Không im lặng, tiền đạo 27 tuổi lập tức lên tiếng trên mạng xã hội, yêu cầu chấm dứt những câu chuyện bịa đặt vì “ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống cá nhân”.

Hành động dứt khoát ấy càng khẳng định mối quan hệ nghiêm túc của anh với Alexa Melton, cô gái được chính Pulisic gọi là “rất đặc biệt” và đã giúp anh thay đổi cách nhìn về cuộc sống, sự nghiệp lẫn niềm tin cá nhân.

Christian Pulisic từng trưởng thành tại Borussia Dortmund, tỏa sáng trong màu áo Chelsea trước khi gia nhập AC Milan với mức phí 20 triệu bảng năm 2023. Trên sân cỏ, anh là trụ cột của đội tuyển Mỹ, ngoài đời, anh đang tận hưởng giai đoạn hạnh phúc hiếm có bên nữ golfer bốc lửa Alexa Melton.