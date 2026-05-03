Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Tottenham: Áp lực đè nặng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 1h, 4/5 | Villa Park Aston Villa 0 - 0 Tottenham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Aston Villa vs Tottenham Tottenham Điểm Emiliano Martinez Cash Konsa Mings Digne Onana Luiz Sancho Rogers McGinn Watkins Điểm Kinsky Spence Van de Ven Danso Porro Bentancur Bissouma Gallagher Tel Kolo Muani Richarlison Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Aston Villa Aston Villa Tottenham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Emiliano Martinez, Cash, Konsa, Mings, Digne, Onana, Luiz, Sancho, Rogers, McGinn, Watkins Kinsky, Spence, Van de Ven, Danso, Porro, Bentancur, Bissouma, Gallagher, Tel, Kolo Muani, Richarlison

Aston Villa cần mấy điểm để đoạt vé Cúp C1?

Đã hơn Brentford 7 điểm ở thời điểm trước trận đấu này (sau khi Brentford đá vòng này và thắng West Ham 3-0), Aston Villa sẽ về đích an toàn trong top 5 nếu họ giành thêm 5 điểm. Như vậy một trận thắng đêm nay và sau đó thắng đội đã xuống hạng Burnley sẽ giúp Aston Villa hoàn thành mục tiêu.

Thời cơ vượt lên cho Tottenham, nhưng khó

West Ham thảm bại 0-3 trước Brentford khiến đây là cơ hội cho Tottenham, họ chỉ kém West Ham 2 điểm nên 1 trận thắng sẽ đưa Tottenham lên thứ 17. Nhưng thách thức cho Spurs rất lớn: họ đã thua Aston Villa 4 trận liên tiếp ở mọi đấu trường.

