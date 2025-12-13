Lộ nguyên nhân 8 VĐV chủ nhà SEA Games 33 bị ngộ độc thực phẩm

Theo tờ Khaosod, lúc 19h00 ngày 12/12, lực lượng y tế nhận được báo cáo về 8 bệnh nhân cấp cứu do bị đau bụng và nôn mửa. Những người này bị đau bụng dữ dội, chóng mặt, tiêu chảy và buồn nôn.

Ngay sau đó, các VĐV kể trên được đưa tới bệnh viện và chăm sóc theo chế độ dành cho VĐV đội tuyển quốc gia do Ủy ban Thể thao Thái Lan (SAT) quy định. Sáng nay (13/12), các trường hợp này đã xuất viện.

Sermsak Sumanon, trưởng nhóm y tế của các VĐV quốc gia Thái Lan, đã làm rõ vấn đề này. Tờ Khaosod dẫn tới vị quan chức trên: “Cả 8 VĐV đều là tuyển thủ quốc gia Thái Lan tham dự SEA Games 33, gồm 2 nữ và 6 nam. Họ vừa trở về sau một ngày tranh tài ở đại hội.

Ông Sermsak Sumanon (trái) đã giải thích về sự cố

Họ đã đến tỉnh Chonburi và ăn đồ đóng hộp tại một địa điểm nhưng đây là đồ ăn không do Ủy ban tổ chức SEA Games 33 cung cấp. Những người này xuất hiện các triệu chứng ngộ độc thực phẩm và các triệu chứng diễn ra trước khi 8 VĐV nhận phòng tại khách sạn do ban tổ chức cung cấp.

Hiện tại, tất cả các VĐV này đều đang hồi phục tốt. Họ đã trở về khách sạn do ban tổ chức sắp xếp. Đội ngũ y tế sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của VĐV. Chúng tôi xin nhắc lại rằng các triệu chứng ngộ độc không bắt nguồn từ thực phẩm do ban tổ chức SEA Games cung cấp”.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn