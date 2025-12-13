Huyền thoại bơi Ánh Viên nói lời "gan ruột" khi em trai giành HCV SEA Games

Người hâm mộ bơi lội Việt Nam đã trải qua một buổi tối 12/12 đầy cảm xúc tại SEA Games 33, khi đường đua xanh chứng kiến sự trưởng thành mạnh mẽ của Nguyễn Quang Thuấn, em trai của huyền thoại Ánh Viên. Tấm HCV đáng nhớ ở nội dung 400 m cá nhân hỗn hợp, là tấm HCV SEA Games đầu tiên mà kình ngư này có được.

Quang Thuấn (giữa) giành HCV SEA Games đầu tiên sự nghiệp tại Thái Lan

Người nối tiếp ánh hào quang của “Tiểu tiên cá”

Trong suốt một thập kỷ, Nguyễn Thị Ánh Viên là biểu tượng vàng của bơi lội Việt Nam, với 25 tấm HCV SEA Games, nhiều nhất trong lịch sử thể thao nước nhà. Dù chia tay đường đua khi phong độ vẫn tốt, Ánh Viên vẫn để lại khoảng trống lớn khiến người hâm mộ luôn nhung nhớ.

Nhưng chiều 12/12 tại Thái Lan, khoảng trống ấy phần nào được lấp đầy. Nguyễn Quang Thuấn, 19 tuổi, bất ngờ bứt phá mạnh mẽ tại 400 m cá nhân hỗn hợp, nội dung mà anh từng nhiều lần lỡ hẹn với huy chương. Thuấn vượt qua đàn anh Trần Hưng Nguyên, chạm tay vào thành bể đầu tiên và giành HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp sau 3 kỳ đại hội.

Ánh Viên nói lời "gan ruột" dành cho em trai

Chỉ ít phút sau chiến thắng của em trai, Ánh Viên, đang theo dõi từ xa, gửi lời chia sẻ khiến cộng đồng mạng dậy sóng: “Chị biết em đã trải qua những gì. Suốt 10 năm qua, em đã cố gắng không ngừng, và hôm nay mọi nỗ lực của em cuối cùng cũng được đền đáp. Chị và gia đình thật sự tự hào về em. Cố lên nhé, hành trình của em chỉ mới bắt đầu. Và chị tin, những điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ em ở phía trước”.

Quang Thuấn có nụ cười rất giống Ánh Viên

Lời nhắn giản dị nhưng chất chứa cả hành trình tuổi trẻ của hai chị em, một người từng là “tượng đài bơi lội”, một người đang miệt mài nối tiếp niềm tin của gia đình.

Sau khi giành HCV, chàng kình ngư điển trai chia sẻ: “Tôi rất vui vì đã có được tấm HCV đầu tiên tại SEA Games. Tôi muốn dành huy chương này cho Tổ quốc Việt Nam, cho người hâm mộ. Trước khi sang Thái Lan, chị Ánh Viên dặn tôi cố gắng lên. Tôi đã làm được điều mình mong muốn, dù không đặt nặng thành tích cho bản thân”.

Thuấn cho biết anh còn một nội dung nữa, 200m bướm và sẽ tiếp tục thi đấu với tinh thần cao nhất.

Vì lịch tập huấn và thi đấu dày đặc, Thuấn hiếm khi gặp chị gái. Nhưng cả hai luôn giữ liên lạc, động viên nhau, và Ánh Viên vẫn dõi theo từng bước của em trai trên đường đua xanh.

Ánh Viên đã từng là niềm tự hào của bơi lội Việt Nam. Và giờ đây, em trai cô đang viết tiếp câu chuyện ấy bằng tất cả nỗ lực, bản lĩnh và khát vọng của thế hệ mới.