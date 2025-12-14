Gay cấn bảng xếp hạng SEA Games: Điền kinh Việt Nam tạo điểm nhấn, Karate hóa "mỏ vàng"

Karate hóa "mỏ vàng"

Trong ngày 13/12, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài tại SEA Games 33 ở nội dung. Trong những nội dung thi buổi sáng, đoàn thể thao Việt Nam chỉ có thêm 1 HCB ở nội dung súng trường hơi 10m đồng đội nữ và 1 HCĐ ở nội dung súng trường hơi cá nhân 10m.

Karate đem về 3 tấm HCV trong ngày 13/12 cho đoàn thể thao Việt Nam

Tới đầu giờ chiều, hai môn võ là Taekwondo và Karate bước vào những nội dung thi chung kết và đem về cho đoàn thể thao Việt Nam tổng cộng 4 HCV. Đầu tiên là võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm khi hạ gục võ sĩ chủ nhà Maneevan với tỷ số 11-2 trong trận chung kết Karate hạng cân 61kg của nữ.

Sau đó, Nguyễn Thanh Trường tiếp tục báo tin vui ở nội dung Karate 84kg của nam. Mặc dù bị đau ở những phút cuối nhưng Thanh Trường vẫn bảo toàn được tỷ số 4-1 trước võ sĩ tới từ Indonesia để giành HCV.

Tiếp đó, niềm hy vọng vàng Đinh Thị Hương cũng thi đấu cực tốt ở trận chung kết Karate hạng cân 68kg của nữ. Đối thủ tới từ Indonesia cũng chơi rất cố gắng nhưng Đinh Thị Hương quá vượt trội và thắng chung cuộc 8-5. Taekwondo cũng mang về 1 HCV trong chiều ngày 13/12 khi Trần Thị Ánh Tuyết vượt qua VĐV của Thái Lan trong trận đối kháng hạng 53-57kg của nữ.

Điền kinh tạo điểm nhấn

Tới buổi tối, ĐT điền kinh đã tạo điểm nhấn cho ngày thi đấu 13/12 của đoàn thể thao Việt Nam. Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết thống trị hoàn toàn đường chạy 5.000m khi lần lượt về thứ nhất và thứ hai. Với cá nhân Nguyễn Thị Oanh, đây là tấm HCV SEA Games thứ 13 trong sự nghiệp của chân chạy người gốc Bắc Ninh.

Nguyễn Thị Oanh sau đó là đội chạy tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m đem HCV về cho điền kinh Việt Nam

Sau đó, đội chạy tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m gây ấn tượng khi phá kỷ lục SEA Games với thành tích 3 phút 15 giây 06. Nên nhớ rằng, nước chủ nhà Thái Lan sử dụng tới 3/4 VĐV nhập tịch ở nội dung này nhưng Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc (nam) và Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng (nữ) không cho đối thủ một cơ hội nào.

Những tiếc nuối của cử tạ và bơi lội

Ngoài những tấm HCV kể trên, đoàn thể thao Việt Nam có không ít tiếc nuối trong ngày 13/12. Đầu tiên là môn cử tạ với 3 nội dung 48kg của nữ, 60kg của nam và 53kg của nữ. Ở tất cả các nội dung, các VĐV đều giành được huy chương nhưng đáng tiếc không ai giành được HCV.

Sau đó, kình ngư mới 17 tuổi Trần Văn Nguyễn Quốc khiến tất cả cảm thấy cực kỳ tiếc nuối khi chỉ thua đối thủ tới từ Malaysia đúng 6 phần nghìn giây để giành tấm HCV ở nội dung bơi 200m tự do của nam! Võ Thị Mỹ Tiên đánh rơi tấm HCV ở nội dung 400m hỗn hợp của nữ ngay sau đó. Trên đường chạy 200m, Lê Thị Cẩm Tú cũng chỉ kém đối thủ về nhất vài phần nghìn giây và chấp nhận tấm HCB.

Tổng kết ngày thi đấu 13/12, đoàn thể thao Việt Nam có thêm 6 HCV, 6 HCB, 7 HCĐ, qua đó nâng tổng thành tích lên 30 HCV, 29 HCB và 54 HCĐ nhưng vẫn tạm thời rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đoàn thể thao Indonesia có ngày thi đấu khá thành công và vươn lên vị trí thứ hai với 31 HCV, 43 HCB và 36 HCĐ. Đoàn chủ nhà Thái Lan thể hiện sự vượt trội với 95 HCV, 60 HCB và 39 HCĐ, xếp nhất toàn đoàn.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hiện tại