Trực tiếp điền kinh SEA Games: Nguyễn Thị Oanh bảo vệ thành công HCV

Diễn biến Diễn biến chính Nguyễn Thị Oanh thắng Lê Thị Tuyết Với màn bứt tốc mạnh mẽ ở cuối cuộc đua, Nguyễn Thị Oanh đã băng băng cán đích đầu tiên với thời gian 16 phút 27 giây 14, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV. Lê Thị Tuyết về nhì và giành HCB. Nguyễn Thị Oanh hiện đã nâng thành tích HCV lên con số 13 tại các kỳ SEA Games, qua đó cân bằng thành tích của Nguyễn Thị Huyền. Cục diện đảo chiều Nguyễn Thị Oanh bứt lên vượt qua Lê Thị Tuyết để đòi lại vị trí dẫn đầu. Đua song mã hấp dẫn Lê Thị Tuyết bứt lên vượt qua Nguyễn Thị Oanh. Bỏ xa nhóm còn lại Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết dần tạo khoảng cách rất xa so với phần lại. Nguyễn Thị Oanh chiếm ưu thế Nguyễn Thị Oanh nhanh chóng bứt lên dẫn đầu ngay từ khi xuất phát. Đồng đội Lê Thị Tuyết áp sát ngay phía sau ở vị trí thứ hai.

Nguyễn Thị Oanh đứng trước ngưỡng cửa lịch sử

Tâm điểm lớn nhất của ngày thi đấu hôm nay (13/12) gọi tên Nguyễn Thị Oanh, kỷ lục gia và niềm tự hào của điền kinh Việt Nam. Oanh sẽ bước vào nội dung 5.000m nữ, cũng là nội dung đầu tiên trong 3 nội dung cô đăng ký tại SEA Games 33.

5.000m chính là nội dung sở trường của Nguyễn Thị Oanh. Tại giải vô địch châu Á ở Gumi (Hàn Quốc) hồi tháng 5, cô phá kỷ lục quốc gia (15 phút 46 giây 11). Vì vậy, ở sân chơi khu vực, chân chạy người Bắc Ninh được đánh giá là không có đối thủ.

Tại SEA Games 32 trên đất Campuchia, Nguyễn Thị Oanh là VĐV giành nhiều HCV nhất cho đoàn thể thao Việt Nam (nội dung cá nhân), với 4 HCV ở các nội dung 1.500m, 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Tại SEA Games 33 năm nay, Nguyễn Thị Oanh quyết định tham dự chỉ 3 nội dung là 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Mục tiêu của cô không ngoài giành trọn 3 tấm HCV cho điền kinh Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh hiện sở hữu 12 HCV SEA Games trong sự nghiệp. Chân chạy quê Bắc Ninh đang đứng trước cơ hội lịch sử để vượt qua cột mốc 13 HCV SEA Games của Nguyễn Thị Huyền, qua đó khẳng định vị thế “Nữ hoàng điền kinh” mới của thể thao Việt Nam.

Với đẳng cấp đã được khẳng định, người hâm mộ hoàn toàn có quyền chờ đợi tấm HCV đầu tiên của Nguyễn Thị Oanh trên đất Thái Lan, mở màn cho mục tiêu “ăn ba” HCV tại kỳ Đại hội này.

Bên cạnh đó, đội hình chủ lực của điền kinh Việt Nam đồng loạt xuất trận. Những gương mặt được kỳ vọng như Đức Phước và Văn Đời (800m nam), Thu Hà và Nguyễn Hường (nhảy xa 3 bước) cùng tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam - nữ, nội dung hứa hẹn màn so tài kịch tính và giàu cảm xúc.

