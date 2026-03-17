Hotgirl Liên Quân Mobile Thái Lan và bạn gian lận ở SEA Games 33, bị phạt 3 tháng tù

Tòa án tại Bangkok vừa đưa ra phán quyết đối với hai game thủ liên quan đến hành vi gian lận trong khuôn khổ SEA Games 33, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng eSports khu vực.

Nữ tuyến thủ Liên Quân Mobile Thái Lan gian lận ở SEA Games 33, bằng cách nhờ bạn đánh dùm qua mạng.

Theo truyền thông Thái Lan, sáng 17/3, Tòa án quận Pathumwan đã tuyên án đối với hai bị cáo là N.S. Napat (biệt danh Tokyogurl, 29 tuổi) và Chaiyo (biệt danh Cheerio, 23 tuổi). Cả hai bị xác định đã thực hiện hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính có bảo mật trong quá trình thi đấu bộ môn Liên Quân Mobile tại đại hội.

Cơ quan tố tụng cho biết, hành vi này diễn ra ngay trong thời gian tổ chức nội dung eSports của SEA Games 33, ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng của giải đấu. Trước tòa, hai bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Ban đầu, mức án được đưa ra là 6 tháng tù giam và không được hưởng án treo. Tuy nhiên, nhờ tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, hội đồng xét xử quyết định giảm một nửa hình phạt, còn 3 tháng. Đồng thời, hình thức thi hành án cũng được chuyển từ tù giam sang quản chế trong thời hạn tương đương.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề gian lận trong thể thao điện tử, đặc biệt tại các sân chơi tầm cỡ khu vực như SEA Games – nơi yếu tố công bằng và minh bạch luôn được đặt lên hàng đầu.

Đáng chú ý, tại kỳ SEA Games 33 vừa qua, đội tuyển Việt Nam ở bộ môn Liên Quân Mobile đã thể hiện phong độ áp đảo khi giành huy chương vàng ở cả nội dung nam và nữ. Đội tuyển nữ Việt Nam thậm chí thắng tuyệt đối toàn bộ các trận đấu, trong đó có các trận gây tranh cãi khi phía đối thủ Thái Lan bị phát hiện có dấu hiệu gian lận. Thành tích này càng làm nổi bật sự vượt trội của eSports Việt Nam, bất chấp những lùm xùm bên lề giải đấu.