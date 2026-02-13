Chơi ăn gian trước đội Việt Nam ở SEA Games, VĐV Thái Lan bị bắt

Sáng 13/2, Thiếu tướng Pattanasak Bubphasuwan, Chỉ huy trưởng Cục Trấn áp tội phạm Thái Lan cùng Đại tá Pathak Khwanna, Phó chỉ huy Đội 5 cùng các quan chức khác và ông Santi Lohathong, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) tổ chức họp báo công bố bắt giữ vận động viên esports “Tokyo Girl” Naphat Warasin (29 tuổi) và game thủ Cheerio (23 tuổi).

VĐV Cheerio và Naphat Warasin bị bắt giữ

Theo tờ MGR Online, 2 người bị cáo buộc “cấu kết truy cập hệ thống máy tính do người khác thiết lập riêng rồi tiết lộ trái phép gây thiệt hại; đồng thời truy cập trái phép dữ liệu máy tính có bảo vệ đặc biệt”. Trong các bức ảnh của truyền thông Thái Lan, mặt của nữ game thủ Naphat Warasin đã bị làm mờ.

Cảnh sát bắt giữ VĐV Naphat Warasin

Theo cảnh sát Thái Lan, Naphat Warasin đã gian lận tại SEA Games 33 ở nội dung RoV đồng đội nữ diễn ra 15–16/12/2025 tại Sala Phra Kieo, Đại học Chulalongkorn. Tham gia nội dung này có 4 đội là Việt Nam, Lào, Timor-Leste và Thái Lan. Ngày 15/12/2025 ở trận bán kết Thái Lan – Việt Nam, trọng tài phát hiện dấu hiệu gian lận và quyết định tước quyền thi đấu đội nữ Thái Lan, gây tranh cãi lớn.

TESF điều tra xác định có gian lận và gửi đơn tố cáo. Naphat được cấp tài khoản riêng “THA_NAPHA” chỉ dành cho cô, nhưng đã cung cấp username và mật khẩu cho VĐV Cheerio. Dữ liệu cho thấy nhiều lần đăng nhập thử.

Cảnh sát Thái Lan điều tra tại nhà riêng của Naphat Warasin

Khoảng 17h ngày 15/12, trước trận gặp tuyển Việt Nam, VĐV Naphat đổi điện thoại thi đấu bằng máy đã cài Discord, để Cheerio đăng nhập chờ và chia sẻ màn hình nhằm chơi thay. Do không gửi kịp mã phòng thi đấu nên Naphat phải tự đánh; trọng tài phát hiện chuyển màn hình và mở chat Discord với Cheerio. Đây là dấu hiệu vi phạm rõ ràng. Hệ quả: đội tuyển nữ esports Thái Lan bị tước quyền và rút toàn bộ giải.

Cảnh sát xin lệnh khám xét tại Nonthaburi và Nakhon Phanom, thu giữ điện thoại dùng đăng nhập, dữ liệu IP, bản ghi chat. Ngày 6/2/2026, hồ sơ đã chuyển Công tố đặc biệt phụ trách Tòa quận 6 (Pathumwan) để truy tố.

Cảnh sát Thái Lan tổ chức họp báo về việc bắt giữ Naphat Warasin

Hai bị can thừa nhận trước đây Naphat thuê Cheerio “cày rank” với giá 300–500 baht/lần, nhiều lần mỗi tháng, thu vài nghìn baht/tháng. Lãnh đạo Cục Trấn áp tội phạm Thái Lan nhấn mạnh việc truy cập trái phép hệ thống máy chủ thi đấu không chỉ vi phạm điều lệ mà còn vi phạm Luật Tội phạm máy tính, có thể bị phạt tù, phạt tiền và mang án tích. Ông nhấn mạnh việc đại diện quốc gia đi thi đấu là vinh dự, không thể đánh đổi vì lợi ích cá nhân.

Ông Santi, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan, xin lỗi vì sự việc. Ông khẳng định phát hiện gian lận chỉ trong vài phút nhưng do quy trình quốc tế phức tạp nên đến 10h sáng hôm sau mới tuyên bố rút lui, các vận động viên còn lại tự nguyện rút để giữ danh dự. Ông Santi cảnh báo game thủ muốn theo đuổi esports phải tuân thủ luật; làm sai sẽ hủy hoại bản thân và ngành.

VĐV Cheerio đã dính líu vào vào vụ gian lận ở SEA Games 33 và nhiều lần đánh thuê cho Naphat Warasin

Kết quả xác minh cho thấy chỉ hai người vi phạm còn huấn luyện viên có sơ suất. Naphat bị cấm thi đấu suốt đời, VĐV Cheerio không thuộc TESF nhưng cũng bị cấm tham gia mọi hoạt động của hiệp hội vĩnh viễn.

Ngày 2/1/2026, VĐV Cheerio lần đầu thừa nhận đã đánh thay Naphat và công khai xin lỗi trên TikTok, chấp nhận mọi chỉ trích và hậu quả. Cheerio coi đây là bài học lớn, hứa không tái phạm. “Xin chào, tôi là Cheerio. Tôi muốn lên tiếng làm rõ về những vấn đề đã xảy ra trong thời gian SEA Games 33 và các giải đấu khác, nơi mọi người nghi ngờ có việc đấu thay trong nhiều trận đấu. Tôi xin thừa nhận rằng điều đó là sự thật, đúng như những gì báo chí đã đưa tin”, game thủ Cheerio xác nhận.

Game thủ này tiết lộ lý do giờ đây mới đưa ra lời xin lỗi khi mà vụ việc đã xảy ra từ tháng trước: “Tôi quyết định lên tiếng muộn vì làn sóng dư luận bùng phát quá mạnh và quá nhanh, khiến tôi không kịp chuẩn bị và không biết phải phản hồi xã hội như thế nào. Xin lỗi mọi người. Hiện tại tôi đang ở một nơi chưa sẵn sàng để livestream phát biểu. Khi về nhà, tôi sẽ livestream để cúi đầu xin lỗi và giải thích lại những điều mọi người muốn biết một lần nữa”.