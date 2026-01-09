Thưởng hơn 1 tỷ đồng đội tuyển Liên Quân Mobile, FC Online tại SEA Games 33

Chiều 9/1, lễ mừng công các đội tuyển eSports Việt Nam đạt thành tích cao tại SEA Games 33 đã diễn ra tại TP.HCM. Buổi lễ nhằm tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của các vận động viên, huấn luyện viên ở các nội dung Liên Quân Mobile (đồng đội nam và đồng đội nữ) và FC Online (đồng đội nam).

Các tuyển thủ Liên Quân Mobile nam và nữ nhận thưởng.

Với bộ môn FC Online đồng đội nam, đội tuyển Việt Nam giành HCV. Mức thưởng được công bố là 30 triệu đồng cho mỗi vận động viên, riêng huấn luyện viên nhận 50 triệu đồng. Tổng giá trị tiền thưởng dành cho đội FC Online là 170 triệu đồng.

Hai đội tuyển Liên Quân Mobile đồng đội nam và đồng đội nữ cùng xuất sắc giành HCV. Theo đó, mỗi vận động viên nhận mức thưởng 50 triệu đồng, huấn luyện viên nhận 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, các công ty quản lý game thủ của mỗi đội cũng được thưởng thêm 50 triệu đồng. Tổng giá trị tiền thưởng cho mỗi đội Liên Quân Mobile là 450 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền thưởng dành cho ba đội tuyển eSports Việt Nam tại SEA Games 33 lên tới 1,07 tỷ đồng, gồm 450 triệu cho đội Liên Quân Mobile nam, 450 triệu cho đội Liên Quân Mobile nữ và 170 triệu cho đội FC Online.

Trước khi bước lên bục vinh quang, các tuyển thủ FC Online đã trải qua hành trình thi đấu căng thẳng với nhiều trận đấu giằng co. Đội tuyển Việt Nam lần lượt vượt qua vòng bảng và bán kết nhờ khả năng kiểm soát thế trận tốt, lối chơi chắc chắn, trước khi thua sát nút eSports Thái Lan trong trận chung kết tổng và giành HCB.

Trong khi đó, đội tuyển Liên Quân Mobile nam thể hiện sức mạnh vượt trội xuyên suốt giải đấu. Các tuyển thủ duy trì phong độ ổn định, phối hợp ăn ý, đặc biệt ở những ván đấu then chốt. Đội tuyển Liên Quân Mobile nữ cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ khi thi đấu tự tin, bản lĩnh, liên tục giành các chiến thắng để bước lên ngôi vô địch.