Kỳ lạ SEA Games: Thái Lan "hô biến" tất cả quốc kỳ các đội thành cờ Việt Nam

Sự cố khó tin trên màn hình thi đấu: SEA Games “một màu”

Tối 12/12, SEA Games 33 lại khiến người hâm mộ được phen… bật cười khi ban tổ chức (BTC) tiếp tục mắc lỗi hiển thị quốc kỳ, lần này ở bộ môn thể thao điện tử biểu diễn Audition. Trong ván 1 vòng chung kết nội dung đơn nữ, màn hình thi đấu bất ngờ cho thấy quốc kỳ của cả sáu tuyển thủ đều là cờ Việt Nam, tạo nên hình ảnh “SEA Games một màu” hiếm có.

Tất cả quốc kỳ các đội tham dự đều hiển thị thành cờ Việt Nam

Trên thực tế, trận chung kết chỉ có hai đại diện Việt Nam góp mặt là Lê Thị Hoài Phương (Elina) và Tô Ý Linh. Tuy nhiên, lỗi kỹ thuật đã khiến toàn bộ quốc kỳ xuất hiện đều bị “hô biến” thành cờ đỏ sao vàng. Sự cố chỉ kéo dài trong vài giây, trước khi đội ngũ kỹ thuật nhanh chóng ẩn phần hiển thị quốc kỳ để xử lý, nhưng chừng đó cũng đủ để trở thành khoảnh khắc bi hài được chia sẻ rộng rãi.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên nước chủ nhà Thái Lan để xảy ra những nhầm lẫn tương tự tại SEA Games 33. Trước đó, lỗi hiển thị quốc kỳ từng xuất hiện trên trang chủ đại hội, trong lễ khai mạc cũng như ở lịch thi đấu một số môn như bóng rổ 3x3. Chuỗi sai sót lặp lại cho thấy sự bất cẩn trong khâu hậu cần, kỹ thuật, khiến hình ảnh của kỳ đại hội phần nào bị ảnh hưởng.

Vượt qua “hạt sạn” kỹ thuật, Audition Việt Nam vẫn rực rỡ vàng

Dù sự cố quốc kỳ gây xôn xao, điều đó không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến màn trình diễn của các tuyển thủ. Trận chung kết đơn nữ Audition vẫn diễn ra căng thẳng, hấp dẫn đúng với tính chất của một trận tranh HCV tại SEA Games.

Trong bầu không khí ấy, Lê Thị Hoài Phương (Elina) đã thể hiện bản lĩnh vượt trội để giành chức vô địch. Không dừng lại ở đó, chỉ trong một buổi tối, Hoài Phương còn cùng đồng đội đăng quang ở nội dung đôi nam nữ, hoàn tất cú đúp HCV đầy ấn tượng và trở thành công thần của đội tuyển Audition Việt Nam tại SEA Games 33.

Giữa những tiếng cười châm biếm vì lỗi kỹ thuật của ban tổ chức, thành tích của các tuyển thủ Việt Nam vẫn là điểm sáng lớn. Sự cố quốc kỳ có thể khiến người xem nhớ đến SEA Games 33 theo cách bi hài, và ban tổ chức nước chủ nhà hứa rằng sẽ không để sự cố tương tự xảy ra.