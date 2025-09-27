Tranh cãi chị em chơi pickleball "vén váy, hở vòng 1", có đang bị phân biệt đối xử?

Tranh cãi gần đây xoay quanh việc nữ vận động viên pickleball "vén váy, hở vòng 1" không đơn thuần là vấn đề về trang phục thi đấu mà có thể là biểu hiện của vấn đề phân biệt giới trong môn thể thao này.

Từ hình ảnh tại Việt Nam đến câu chuyện ở Mỹ, phụ nữ vẫn bị đối xử không công bằng, bị kiểm soát cơ thể và hành vi dưới danh nghĩa duy trì “chuyên nghiệp” hay tránh gây “phản cảm”. Trong khi đó, nam giới dù cởi trần thi đấu hoặc có những hành vi thiếu lịch sự, thậm chí gây mất trật tự sân đấu, lại hiếm khi bị áp đặt hoặc phán xét gay gắt như vậy.

Chuyện các nữ VĐV mặc ra sao luôn trở thành chủ đề tán "nóng hổi" trên các diễn đàn pickleball. Ảnh minh họa

⚖️ Phân biệt giới tính trong pickleball?

Phụ nữ chơi pickleball phải đối mặt với một tiêu chuẩn kép khắc nghiệt. Quy định về trang phục không rõ ràng khiến ban tổ chức và trọng tài dựa vào cảm tính, định kiến để quy chụp những bộ đồ thoáng mát hay mang tính cá nhân của nữ vận động viên là “không phù hợp” hoặc “gây phân tâm”.

Đây không chỉ là sự kiểm soát thân thể bằng cách chủ quan đánh giá ngoại hình chức năng thi đấu mà còn bóp nghẹt quyền tự do mặc đồ, thể hiện cá tính và sự thoải mái khi tham gia thể thao.

Đáng ngại hơn, bên cạnh trang phục, các nữ vận động viên còn thường xuyên phải đối mặt với những hành vi thiếu tôn trọng từ đồng nghiệp nam, từ những lời nhận xét hạ thấp, chỉ trích thái quá, đến việc bị động chạm không mong muốn hay phản ứng phân biệt khi thi đấu. Việc nam giới dễ dàng áp đặt quan điểm chuyên môn hoặc thái độ cư xử thiếu tôn trọng với nữ vận động viên là biểu hiện của định kiến giới gần như có hệ thống với pickleball.

Ở cấp độ chuyên nghiệp, những hành vi thuộc về cá tính hay phản ứng cảm xúc của nữ vận động viên khi bị dư luận đánh giá khắt khe, trong khi hành vi tương tự của nam bị bỏ qua hoặc được cho phép. Những bất công này không chỉ làm tổn thương tinh thần vận động viên mà còn khiến môn thể thao tưởng như thân thiện, cởi mở như pickleball trở nên kém hấp dẫn, thiếu sự hòa nhập thực sự.

📜 Cần những quy định cụ thể để tránh thiệt thòi cho người chơi nữ

Pickleball đang ở trên ngưỡng cửa của sự phát triển mạnh mẽ toàn cầu, nhưng nếu không có cơ chế quản lý minh bạch và bình đẳng, môn thể thao này sẽ bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của định kiến giới lỗi thời và sự bất công đối với nữ vận động viên.

Việc sử dụng tiêu chí “gây phân tâm” như một cách để kiểm soát trang phục và hành vi của VĐV nữ có thể biến vận động viên nữ thành đối tượng bị phán xét và hạn chế dưới cái nhìn thiên lệch, trong khi không tạo ra được sự đồng đều với nam giới.

Thể thao không nên biến thành một sân chơi cho những chuẩn mực áp đặt, mà phải trở thành không gian để cá nhân thể hiện tự do, sự tự tin và tài năng mà không phải e dè hay chịu kiểm soát không công bằng.

Để xây dựng một cộng đồng pickleball thực sự tiến bộ và hòa nhập, các đơn vị tổ chức cần sớm hoàn thiện những quy định cụ thể, rõ ràng về trang phục, căn cứ vào tính an toàn và công bằng thay vì cảm tính chủ quan. Song song đó, cần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và tôn trọng lẫn nhau trong văn hóa thi đấu, từ sân chơi nghiệp dư cho đến các giải chuyên nghiệp.