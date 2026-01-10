Trực tiếp bóng đá U23 Iran - U23 Uzbekistan: Đối đầu nhiều duyên nợ (U23 châu Á)
(21h, 10/1, bảng C VCK U23 châu Á) Đây sẽ là lần thứ 3 chỉ trong 6 năm 2 đội tuyển gặp nhau và đều ở vòng bảng.
U23 Châu Á | 21h, 10/1 | Prince Faisal bin Fahd
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Tình thế của hai đội
U23 Uzbekistan bước vào trận đấu thứ hai với tư cách đội nhất bảng C sau lượt đầu tiên. Đáng nhẽ họ có chiến thắng khá dễ dàng trước U23 Lebanon nhưng lại để đối thủ gỡ được hai bàn và chỉ thắng với tỉ số 3-2. Trong khi đó, Iran và Hàn Quốc cầm chân nhau trong trận cầu không có bàn thắng. Đại diện tới từ Tây Á cần một chiến thắng ở lượt này để có cơ hội vươn lên đầu bảng. Trong khi đó, Uzbekistan cũng cần 3 điểm để sớm giành vé trước lượt đấu cuối với Hàn Quốc.
