Trực tiếp bóng đá U23 Iran - U23 Uzbekistan: Đối đầu nhiều duyên nợ (U23 châu Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Giải U23 châu Á 2026

(21h, 10/1, bảng C VCK U23 châu Á) Đây sẽ là lần thứ 3 chỉ trong 6 năm 2 đội tuyển gặp nhau và đều ở vòng bảng.

U23 Châu Á | 21h, 10/1 | Prince Faisal bin Fahd

U23 Iran
Trực tiếp bóng đá U23 Iran - U23 Uzbekistan: Đối đầu nhiều duyên nợ (U23 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Iran - U23 Uzbekistan: Đối đầu nhiều duyên nợ (U23 châu Á) - 1
U23 Uzbekistan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U23 Iran - U23 Uzbekistan: Đối đầu nhiều duyên nợ (U23 châu Á) - 1
Khalifeh, Zare, Eiri, Mohebi, Mo’amelegari, Latififar, Goudarzi, Habibi, Ja’fari, Razzaqinia, Asgari
Trực tiếp bóng đá U23 Iran - U23 Uzbekistan: Đối đầu nhiều duyên nợ (U23 châu Á) - 1
Boymurodov, Pulatov, Abdumazhidov, Akhadov, Urozov, Makhamadzhonov, Abdurazzakov, Ortikboev, Esanov, Urinboev, Kholmurodov

Tình thế của hai đội

U23 Uzbekistan bước vào trận đấu thứ hai với tư cách đội nhất bảng C sau lượt đầu tiên. Đáng nhẽ họ có chiến thắng khá dễ dàng trước U23 Lebanon nhưng lại để đối thủ gỡ được hai bàn và chỉ thắng với tỉ số 3-2. Trong khi đó, Iran và Hàn Quốc cầm chân nhau trong trận cầu không có bàn thắng. Đại diện tới từ Tây Á cần một chiến thắng ở lượt này để có cơ hội vươn lên đầu bảng. Trong khi đó, Uzbekistan cũng cần 3 điểm để sớm giành vé trước lượt đấu cuối với Hàn Quốc. 

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn, Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

-10/01/2026 16:05 PM (GMT+7)
