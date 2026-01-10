Trực tiếp bóng đá U23 Iran - U23 Uzbekistan: Đối đầu nhiều duyên nợ (U23 châu Á)

U23 Châu Á | 21h, 10/1 | Prince Faisal bin Fahd U23 Iran 0 - 0 U23 Uzbekistan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Iran vs U23 Uzbekistan U23 Uzbekistan Điểm Khalifeh Zare Eiri Mohebi Mo’amelegari Latififar Goudarzi Habibi Ja’fari Razzaqinia Asgari Điểm Boymurodov Pulatov Abdumazhidov Akhadov Urozov Makhamadzhonov Abdurazzakov Ortikboev Esanov Urinboev Kholmurodov Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Iran U23 Iran U23 Uzbekistan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Khalifeh, Zare, Eiri, Mohebi, Mo’amelegari, Latififar, Goudarzi, Habibi, Ja’fari, Razzaqinia, Asgari Boymurodov, Pulatov, Abdumazhidov, Akhadov, Urozov, Makhamadzhonov, Abdurazzakov, Ortikboev, Esanov, Urinboev, Kholmurodov

Tình thế của hai đội

U23 Uzbekistan bước vào trận đấu thứ hai với tư cách đội nhất bảng C sau lượt đầu tiên. Đáng nhẽ họ có chiến thắng khá dễ dàng trước U23 Lebanon nhưng lại để đối thủ gỡ được hai bàn và chỉ thắng với tỉ số 3-2. Trong khi đó, Iran và Hàn Quốc cầm chân nhau trong trận cầu không có bàn thắng. Đại diện tới từ Tây Á cần một chiến thắng ở lượt này để có cơ hội vươn lên đầu bảng. Trong khi đó, Uzbekistan cũng cần 3 điểm để sớm giành vé trước lượt đấu cuối với Hàn Quốc.

