Trực tiếp bóng đá Man City - Exeter: Dạo chơi tại Etihad (FA Cup)

FA Cup | 22h, 10/1 | Etihad Man City 0 - 0 Exeter (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man City vs Exeter Exeter Điểm Trafford Lewis Mfuni Alleyne Naylor Gray J. Heskey McAidoo Cherki R. Heskey Haaland Điểm Whitworth Sweeney Fitzwater Turns Niskanen Doyle-Hayes Brierley McMillan Cole Aitchison Wareham Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man City Man City Exeter Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Trafford, Lewis, Mfuni, Alleyne, Naylor, Gray, J. Heskey, McAidoo, Cherki, R. Heskey, Haaland Whitworth, Sweeney, Fitzwater, Turns, Niskanen, Doyle-Hayes, Brierley, McMillan, Cole, Aitchison, Wareham

Man City dạo chơi tại Etihad

Man City đã không thắng trong 3 trận liên tiếp. Điều này đáng thất vọng nhưng cũng chẳng thể mang tới hy vọng cho Exeter.

Nên nhớ rằng Exeter chỉ là đội chơi ở giải hạng 3 nước Anh. Trình độ của đội bóng này tất nhiên thua thiệt hoàn toàn so với nửa xanh thành Manchester.

Dự kiến Man City không dùng đội hình tốt nhất vì còn phải bảo toàn quân số. Nhưng quyết tâm chiến thắng của đoàn quân HLV Pep Guardiola sẽ không suy giảm, bởi họ được chơi trên sân nhà và cần tìm cách chấm dứt chuỗi trận không biết tới mùi chiến thắng.