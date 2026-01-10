Trực tiếp bóng đá Man City - Exeter: Dạo chơi tại Etihad (FA Cup)
(22h, 10/1, vòng 3 FA Cup) Man City không cần sử dụng đội hình tốt nhất vẫn có thể giành chiến thắng trước Exeter.
FA Cup | 22h, 10/1 | Etihad
Điểm
Trafford
Lewis
Mfuni
Alleyne
Naylor
Gray
J. Heskey
McAidoo
Cherki
R. Heskey
Haaland
Điểm
Whitworth
Sweeney
Fitzwater
Turns
Niskanen
Doyle-Hayes
Brierley
McMillan
Cole
Aitchison
Wareham
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Man City dạo chơi tại Etihad
Man City đã không thắng trong 3 trận liên tiếp. Điều này đáng thất vọng nhưng cũng chẳng thể mang tới hy vọng cho Exeter.
Nên nhớ rằng Exeter chỉ là đội chơi ở giải hạng 3 nước Anh. Trình độ của đội bóng này tất nhiên thua thiệt hoàn toàn so với nửa xanh thành Manchester.
Dự kiến Man City không dùng đội hình tốt nhất vì còn phải bảo toàn quân số. Nhưng quyết tâm chiến thắng của đoàn quân HLV Pep Guardiola sẽ không suy giảm, bởi họ được chơi trên sân nhà và cần tìm cách chấm dứt chuỗi trận không biết tới mùi chiến thắng.
10/01/2026 16:04 PM (GMT+7)