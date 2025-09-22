Quang Dương liên tiếp hạ 3 sao pickleball Hoàng Nam, Linh Giang, Phúc Huỳnh

"Thần đồng" pickleball Việt kiều Quang Dương đã khẳng định đẳng cấp vượt trội khi liên tiếp đánh bại ba ngôi sao hàng đầu của làng pickleball Việt Nam, Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang và Phúc Huỳnh, tại giải Pickleball Doanh nhân Trẻ Việt Nam Toàn quốc lần I – 2025, diễn ra cuối tuần qua tại Quảng Ninh.

Quang Dương quá mạnh so với các ngôi sao pickleball Việt Nam

👍🏆 Cú đúp danh hiệu chỉ trong hai ngày

Ở nội dung đôi nam nữ, Quang Dương đánh cặp cùng Amanda Hendry và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Cặp đôi đã vượt qua Lý Hoàng Nam, Connie Lee ở tứ kết với tỷ số 15-11, trước khi “hủy diệt” Trịnh Linh Giang, Ken Tâm trong trận chung kết bằng chiến thắng cách biệt 15-5. Thành công này mang về cho Quang Dương số tiền thưởng 40 triệu đồng.

Chưa dừng lại, ở nội dung đôi nam Open, Quang Dương kết hợp cùng Casey Diamond, tay vợt top 15 thế giới thuộc Hiệp hội VĐV Pickleball (APP). Bộ đôi tạo nên màn trình diễn khiến khán giả phải trầm trồ, đánh bại Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam với tỷ số 15-3 ở tứ kết, rồi tiếp tục quật ngã Phúc Huỳnh và Tama Shimabukuro trong trận chung kết với cùng kịch bản thắng 2-0 (11-6, 11-6).

Chiến thắng này giúp Quang Dương cùng Casey đăng quang vô địch và nhận 80 triệu đồng tiền thưởng, hoàn tất cú đúp danh hiệu tại giải.

Lý Hoàng Nam liên tiếp thua Quang Dương ở các trận đánh đôi

🔥👑 Đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại

Mới 19 tuổi, nhưng Quang Dương thi đấu đầy bản lĩnh, cho thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý vững vàng. Trước những tay vợt giàu kinh nghiệm nhất Việt Nam, anh vẫn thể hiện sự khác biệt rõ rệt, liên tục làm chủ thế trận và buộc đối thủ phải chịu thua tâm phục khẩu phục.

Việc Quang Dương “chia tay” hệ thống giải quốc tế như PPA hay MLP để trở thành tay vợt tự do đã mở ra hướng đi mới, anh vừa tham dự các giải đấu có tính cạnh tranh thực sự, vừa thoải mái khai thác giá trị thương mại và hình ảnh cá nhân.

Ngoài thành tích trên sân, Quang Dương đã nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu giày và vợt pickleball tại Việt Nam. Anh cũng ấp ủ kế hoạch mở rộng hoạt động sang thị trường Trung Quốc, hứa hẹn mang pickleball Việt Nam vươn tầm khu vực.