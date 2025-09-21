Người đẹp Moon Võ ghi điểm ngoạn mục pickleball, khóc vì mất chức vô địch

Đã gặt hái được nhiều danh hiệu ở các giải đấu pickleball phong trào trong nước cũng như quốc tế, người đẹp Moon Võ (tên thật Võ Ngọc Duyên) được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch nội dung đôi nữ trình độ 4.5 tại giải Charity Pickleball Season 2 diễn ra trong ngày 20/9 tại TP.HCM.

Song song đó, Moon Võ cũng nhận được sự chú ý của khán giả bởi cô được xem là một trong những người đẹp nổi tiếng của làng pickleball hiện nay. Không chỉ xinh xắn, hot girl 9x còn có vóc dáng chuẩn mực nhờ nhiều năm liền tập luyện yoga.

Thi đấu cùng người đồng đội Hoa Phan, đội của Moon Võ đã áp đảo ở vòng bảng với 3 chiến thắng, trong đó có đến 2 trận thắng với tỉ số trắng 11-0.

Tiếp đến, Moon Võ và Hoa Phan tiếp tục thắng áp đảo ở 3 lượt trận vòng 1/16 (tỉ số 11-0), tứ kết (11-4) và bán kết (15-3) để bước vào trận đấu tranh ngôi vô địch.

Moon Võ và đồng đội khởi đầu thuận lợi khi dẫn trước 10-6. Thậm chí Moon Võ còn gây trầm trồ với toàn bộ khán giả khi tung ra một siêu phẩm ATP (Around the Post), cú đánh đưa quả bóng vòng qua cột lưới thay vì bay qua phía trên vào sân của đối thủ rất đẹp mắt.

Đây là cú đánh không quá khó với các VĐV chuyên nghiệp nhưng lại là hiếm với các tay vợt phong trào trình độ thấp, đặc biệt là với một tay vợt nữ như hot girl yoga này.

Tuy nhiên, bên kia chiến tuyến, hai tay vợt Mai Trang và Quỳnh Hương cũng thi đấu cực hay, kiên cường phòng thủ trước khi thắng ngược đầy nghẹt thở 16-14 để lên ngôi vô địch.

Moon Võ và Hoa Phan ngồi chết lặng ở một góc sân sau khi để thua ngược và mất chức vô địch đầy tiếc nuối. Cô được nhiều bạn bè đến động viên, an ủi.

“Tôi đã tập rất kỹ để chuẩn bị cho giải đấu này. Tôi rất tiếc nuối khi mình đã bỏ lỡ chức vô địch dù đã có lợi thế dẫn trước. Đây sẽ là bài học đáng nhớ để tôi cũng như đồng đội rút kinh nghiệm cho những giải đấu tiếp theo”, Moon Võ chia sẻ.