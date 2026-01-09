Nữ thần bóng chuyền cao 2m, của hiếm "tài sắc vẹn toàn" làng thể thao thế giới

Nữ thần bóng chuyền người Áo

Sinh ngày 7/1/2001 tại thị trấn Hall in Tirol thơ mộng, Anamarija Galic được xem là “hiện tượng hình thể” hiếm có của bóng chuyền châu Âu. Cao tới 2m, nặng 84kg, tầm bật đà 3m20 và chắn bóng 3m08, cô gái người Áo mang dáng vóc của một siêu mẫu nhưng lại sở hữu sức mạnh đủ khiến bất cứ hàng thủ nào cũng phải dè chừng ở vị trí chủ công.

Anamarija Galic ngôi sao "tài sắc vẹn toàn" mới của bóng chuyền thế giới

Galic không bước ra ánh đèn lớn từ sớm, mà trưởng thành lặng lẽ từ lứa U19 Tirol. Mùa 2018/19, cô cùng đồng đội vô địch giải trẻ địa phương, nổi bật với những pha chắn bóng phòng ngự xuất sắc trước TI Volley. Từ nền tảng đó, Anamarija bắt đầu hành trình “du mục” đúng nghĩa của một VĐV chuyên nghiệp, rời Áo sang Slovenia, rồi Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Oman và hiện tại là Hungary, nơi cô khoác áo MBH-Bekescsabai RSE ở giải Extraliga mùa 2025/26.

Mùa giải năm nay đánh dấu bước trưởng thành mạnh mẽ của Galic. Trong màu áo Bekescsabai, cô liên tục ghi từ 25 đến hơn 30 điểm mỗi trận, trở thành tay đập chủ lực của đội.

Ở đấu trường châu Âu CEV Cup, Anamarija từng khiến giới chuyên môn chú ý khi ghi tới 43 điểm trong chiến thắng 3-0 trước ZOK Ribola Kastela, gần như một mình kéo đội vượt qua vòng 1/16. Song song đó, cô còn thi đấu tại Serie A2 của Ý cho Gruppo Formula 3 Messina, nơi Galic tiếp tục “cân” những đối thủ sừng sỏ như Club Italia hay Itas Trentino dù đội nhà không phải lúc nào cũng có kết quả thuận lợi.

Người đẹp "tài sắc vẹn toàn"

Tính đến nay, Anamarija đã thi đấu hơn 220 trận chuyên nghiệp, góp mặt ở 42 giải đấu khác nhau, dưới sự quản lý của Gold Sport (Modena). Dù thứ hạng cá nhân trên bảng xếp hạng thế giới còn khiêm tốn, giới chuyên môn đánh giá cô là mẫu VĐV “nở muộn” với tiềm năng lớn nhờ thể hình vượt trội và tinh thần thi đấu bền bỉ.

Ngoài sân đấu, Galić sở hữu lượng người theo dõi ổn định trên Instagram và Facebook, nơi cô thường chia sẻ hình ảnh tập gym, thi đấu khắp châu Âu và những khoảnh khắc giản dị cùng đồng đội.

Vẻ đẹp lai Trung Âu - Balkan cùng phong thái khiêm tốn giúp Anamarija được yêu mến vì những cú đập “xé lưới”, và bởi hình ảnh một “nữ thần 2m” vừa mạnh mẽ, vừa gần gũi, trở thành biểu tượng mới đầy hy vọng của bóng chuyền nữ Áo.

Những hình ảnh đẹp về chân dài bóng chuyền nước Áo