Tennis đỉnh cao thế giới: Medvedev và Musetti phải giải mã hiện tượng

Daniil Medvedev - Kamil Majchrzak: Khoảng 17h, 9/1 (tứ kết đơn nam Brisbane International)

Daniil Medvedev bước vào tứ kết Brisbane International 2026 với vị thế ứng viên vô địch số 1. Tay vợt Nga khởi đầu mùa giải rất gọn gàng khi lần lượt hạ Marton Fucsovics và Frances Tiafoe cùng với tỷ số 2-0, cho thấy anh đã phần nào tìm lại nhịp thi đấu trên mặt sân cứng sở trường sau mùa 2025 không như ý, năm mà anh chỉ giành đúng một danh hiệu ATP 250 và rơi khỏi top 10 thế giới.

Medvedev (bên trái) đối đầu với tay vợt Ba Lan Majchrzak (bên phải)

Ở phía đối diện, Kamil Majchrzak đang là câu chuyện cổ tích của giải đấu. Thua vòng loại nhưng được vào nhánh chính nhờ suất lucky loser (may mắn), tay vợt Ba Lan lần lượt vượt qua Daniel Altmaier rồi loại á quân năm ngoái Reilly Opelka trong trận đấu nghẹt thở với ba loạt tie-break. Chuỗi trận ấy giúp anh vươn lên hạng 56 thế giới, nhưng cũng khiến Majchrzak tiêu hao thể lực rất lớn khi đã thi đấu nhiều hơn Medvedev tới 5 giờ trong tuần này.

Đây là lần đầu hai tay vợt gặp nhau, song cán cân chuyên môn nghiêng rõ về Medvedev. Gần 270 chiến thắng trên sân cứng, khả năng phòng thủ tấn công bền bỉ cùng phong thái lạnh lùng ở những thời điểm quyết định là thứ vũ khí rất khó chịu với một Majchrzak chơi nhiều dựa vào giao bóng và các điểm số sau những đường bóng ít chạm.

Nếu không tạo được khác biệt ngay từ đầu set, Majchrzak sẽ rất dễ bị cuốn vào những loạt bóng bền, nơi Medvedev gần như không có đối thủ. Với phong độ hiện tại và lợi thế thể lực, kịch bản hợp lý nhất là Medvedev kiểm soát thế trận và khép lại trận đấu trong hai set.

Dự đoán kết quả: Daniil Medvedev thắng 2-0.

Lorenzo Musetti - Coleman Wong: Ngày 9/1 (tứ kết Hong Kong Open)

Lorenzo Musetti bước vào trận đấu với Coleman Wong tại Hong Kong Open với vị thế hạt giống số 1 của giải. Tay vợt người Ý đang đứng hạng 8 thế giới, sở hữu lối chơi toàn diện với những cú bóng xoáy topspin nặng tay và khả năng kiểm soát nhịp độ rất tốt trên mặt sân cứng châu Á, nơi anh thường khởi đầu mùa giải khá ổn định.

Musetti (bên trái) được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ Wong (bên phải)

Trong khi đó, Coleman Wong, tay vợt chủ nhà xếp hạng 151 ATP, chủ yếu được biết đến với tinh thần thi đấu máu lửa và lợi thế sân nhà hơn là kinh nghiệm ở các vòng đấu lớn. Chênh lệch đẳng cấp giữa hai người thể hiện rõ.

Về chiến thuật, Wong nhiều khả năng sẽ cố gắng đẩy nhanh nhịp độ, tận dụng sự cổ vũ của khán giả để gây sức ép tâm lý. Tuy nhiên, trước một Musetti bản lĩnh, chơi bền và rất giỏi xử lý những pha bóng dài, việc tạo nên bất ngờ là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Nếu không có bất ngờ lớn, Musetti đủ khả năng kiểm soát hoàn toàn thế trận và khép lại trận đấu gọn gàng.

Dự đoán kết quả: Lorenzo Musetti thắng 2-0.