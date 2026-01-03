Vợ ôm bạn nam đánh cặp, chơi pickleball cùng người yêu cũ tranh cãi nhất 2025

😠 Chồng “tăng xông” khi vợ ôm nam VĐV đánh cặp

Song hành cùng với sự phát triển của pickleball, các giải đấu của bộ môn này cũng diễn ra thường xuyên với tần suất hàng tuần, thậm chí là hàng ngày. Trong đó, đôi nam nữ luôn là nội dung có lượng người tham gia cực kỳ đông đảo.

Vợ ôm đồng đội khiến chồng ghen tuông

Cũng từ điều này đã xảy ra tình trạng ghen tuông khi nhân vật chính là một nữ VĐV pickleball có hành động ôm đồng đội nam để ăn mừng còn ông xã lại đứng ngoài sân quan sát. Khoảnh khắc ấy khiến anh chồng khó chịu và ghen tuông.

Sự việc tạo nên những tranh luận nãy lửa trong cộng đồng. Một số cho rằng việc ôm nhau ăn mừng là bình thường, nhất là khi thể thao đối kháng thường đẩy cảm xúc của người chơi lên cao trào, dẫn đến hành động bộc phát, không đáng để ghen. Những người này còn đưa ra so sánh khi nhiều VĐV quốc tế vẫn có những cái ôm hay chạm tay…Đây chỉ đơn giản là phản xạ thể thao.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng dù ở bất cứ trường hợp nào cũng cần có sự tinh tế, tôn trọng với người bạn đời của mình. Chị em phụ nữ còn đưa ra những nguyên tắc khi ra sân để giữ hạnh phục gia đình như không ôm vai bá cổ, không gần gũi quá mức khi đánh cặp, không nhắn tin riêng vào giờ nhạy cảm, không quên báo trước hoặc rủ bạn đời đi cùng và không giấu hình ảnh, video ghi lại buổi chơi.

💢 Đánh pickleball cùng người yêu cũ

Ở một số giải đấu, nội dung đôi nam nữ được sắp xếp bằng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Điều này đã tạo ra một số tình huống oái ăm khi một cô gái trở thành đồng đội của người yêu cũ. Từ sự việc này, cộng đồng pickleball tranh luận về việc thi đấu cùng người yêu cũ có kết quả thi đấu tốt hơn hay không.

Một số cô gái sẵn sàng bỏ giải nếu biết có người yêu cũ tham gia

Có nhiều ý kiến cho rằng nếu cả hai đã từng chơi pickleball với nhau thì sẽ có sự hiểu ý, biết được phong cách chơi của đối phương, qua đó phối hợp tốt hơn trong thi đấu. Các cô gái cũng cho rằng việc đồng ý thi đấu cũng thể hiện sự tôn trọng với ban tổ chức và thể hiện tinh thần thể thao. Việc từ chối có thể khiến không khí trở nên căng thẳng không cần thiết.

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng đánh cặp cùng người yêu cũ sẽ tạo ra sự gượng gạo, ảnh hưởng tinh thần, khó tập trung hoàn toàn cho trận đấu. Bên cạnh đó, điều này cũng thể hiện sự không tôn trọng với mối quan hệ hiện tại. Có người tỏ ra cương quyết sẵn sàng bỏ giải hoặc không tham gia giải đấu có người yêu cũ tham dự.

💥 Tranh cãi chơi pickleball lúc nửa đêm

Tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, một số nơi xuất hiện tình trạng thiếu hụt sân pickleball, đặc biệt là trong những khung giờ đẹp. Cũng từ điều này, không ít người chơi đã chọn khung giờ chơi rất trễ, thậm chí là nửa đêm để thỏa đam mê.

Chơi pickleball lúc nửa đêm gây tranh cãi về vấn đề sức khỏe

Những người ủng hộ cho rằng chơi pickleball lúc nửa đêm thì không sợ phải tranh chấp sân với người chơi khác, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi các sân xung quanh, không có tình trạng bóng từ sân khác bay sang sân của mình trong lúc chơi. Song song đó, khung giờ này thì thời tiết rất dễ chịu, không ồn ào, có thể tập trung hơn.

Tuy nhiên, những người phản đối thì cho rằng chơi pickleball khuya sẽ ảnh hưởng sức khỏe, thiếu ngủ khiến cơ thể mệt mỏi, nếu tắm khuya sẽ rất nguy hiểm. Bên cạnh đó là tạo ra tiếng ồn, ảnh hưởng đến người xung quanh.