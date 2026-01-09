Chơi pickleball dễ nảy sinh tình cảm: Dàn hotgirl chia sẻ chuyện "thầm kín"

Trên các diễn đàn thể thao hiện nay, nhiều người chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ, hẹn hò và thậm chí tung ra các bộ ảnh cưới có liên quan đến bộ môn pickleball. Với sự phát triển vượt bậc, pickleball giờ đây không chỉ là một môn thể thao, mà còn là môi trường giao lưu, gặp gỡ, và kết nối tình cảm cho nhiều người, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động ngoài trời và cộng đồng ngày càng tăng. Vậy các hot girl nghĩ gì về việc có người yêu trên sân pickleball?

🤔 Ngọc Huỳnh: “Chỉ vui trên sân thì khó đi xa”

Sau một thời gian chuyển sang pickleball từ gym và yoga, Ngọc Huỳnh dần trở thành gương mặt quen thuộc ở các giải pickleball không chỉ với vai trò VĐV mà còn là ban tổ chức. Gần đây nhất, cô cùng người đẹp Đặng Yến giành hạng nhì tại một giải phong trào ở TP.HCM.

Ngọc Huỳnh cho rằng không phải cứ chung sân pickleball là thành tình yêu

Tuy nhiên, Ngọc Huỳnh cho rằng pickleball không hẳn là môi trường dễ nảy sinh tình yêu: “Pickleball chỉ tạo điều kiện gặp gỡ và tương tác giữa mọi người với nhau, còn có yêu hay không vẫn phụ thuộc vào con người và cảm xúc, chứ không phải cứ chung sân là thành tình yêu”.

“Theo tôi, trên sân chỉ là thấy cách người ta chơi thể thao, còn để hiểu nhau thật sự thì vẫn cần thời gian, giao tiếp và sự chân thành ngoài sân. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất để xây dựng mối quan hệ lâu dài từ sân pickleball không phải là cùng đam mê với bộ môn này. Quan trọng nhất vẫn là sự rõ ràng, tôn trọng và nghiêm túc trong cảm xúc, nếu chỉ vui trên sân thì khó đi xa”, người đẹp nói.

Người đẹp cho rằng nếu hai người chỉ có những khoảnh khắc vui vẻ trên sân từ không thể tiến xa

Ngọc Huỳnh chia sẻ một người cho cô ấn tượng trên sân không phải bởi chơi giỏi mà là cách cư xử, tinh thần fair-play và cách họ đối xử với người khác, vì điều đó phản ánh con người thật. Cô cho rằng người có năng lượng tích cực sẽ tốt hơn là một người chơi giỏi nhưng dễ căng thẳng và thiếu tôn trọng đồng đội.

🥰 Lê Tố Nhi: “Pickleball dễ làm mọi người nảy sinh tình cảm”

Trong khi đó, Lê Tố Nhi, cô gái đã có 1 năm chuyển sang pickleball sau nhiều năm chơi tennis lại cho rằng pickleball dễ làm mọi người nảy sinh tình cảm với nhau: “Cá nhân tôi thấy pickleball không chỉ là môn thể thao, mà còn là không gian kết nối. Khi con người cùng vận động, cùng cười, cùng chia sẻ năng lượng tích cực, cảm xúc tự nhiên sẽ được mở ra. Tình yêu đôi khi không bắt đầu bằng những điều quá lớn lao, mà chỉ từ một trận đấu vui vẻ và sự đồng điệu rất đời như vậy”.

Tố Nhi nhận xét có thể nhìn ra tính cách một người thông qua pickleball

Tố Nhi cho rằng trên sân thể thao, bạn dễ dàng nhìn ra tính cách của một người thông qua quan sát cách ứng xử khi thắng thua, tinh thần đồng đội cho đến thái độ với người xung quanh. Vì vậy không cần quá nhiều lời giới thiệu, chỉ qua vài trận đấu đã có thể cảm nhận được năng lượng và tính cách của người đó, điều mà ngoài đời đôi khi phải mất rất lâu mới thấy được.

Người đẹp cho biết cô thích một người chơi vui tính, lan tỏa niềm vui và làm mọi người cảm thấy thoải mái khi chơi cùng. Dù vậy, để có thể từ một cuộc gặp trên sân thể thao đến một mối quan hệ bền vững, hai người cần biết cách lắng nghe, thấu hiểu và cùng nhau duy trì năng lượng tích cực giống như cách họ đã chơi pickleball ngay từ đầu.

Người đẹp cho rằng một buổi hẹn hò có thể bắt đầu từ sân pickleball

Đặc biệt, Tố Nhi cho biết một buổi hẹn lý tưởng có thể bắt đầu bằng vài set pickleball nhẹ nhàng, sau đó là đi cà phê, trò chuyện về cuộc sống. Đó là kiểu hẹn hò hiện đại, tích cực và đầy cảm hứng.