Người đẹp bị tố vì ăn mặc gợi cảm, lùm xùm chuyện bao sân pickleball tranh cãi nhất 2025

😡 Bạn nam bao sân quá mức khiến nữ bức xúc

Sự việc xuất phát từ một người đẹp sau khi đi thi giải đã đăng đàn “tố” đồng đội nam của cô (được ban tổ chức chọn ngẫu nhiên) bao sân quá mức khiến cô hầu như không được chạm vợt vào bóng trong suốt cả giải đấu.

Nam bao sân cho nữ quá mức gây bức xúc

Cô nàng này khẳng định nếu cô được tạo cơ hội thi đấu thì đội cô có thể vào sâu hơn. Cô cho biết bản thân muốn được thi đấu đúng nghĩa. Với cô, dù có danh hiệu mà không được thi đấu thì cũng không vui.

Sự việc này nhanh chóng lan tỏa, tạo nên nhiều tranh luận trong cộng đồng pickleball. Nhất là khi tình trạng “bao sân” hiện tại rất nhiều, thậm chí còn được xem là công thức giành chiến thắng và danh hiệu ở các giải đấu có nội dung đôi nam nữ.

Không ít bình luận tỏ ra “bênh vực” bạn nam khi cho rằng việc nam bao sân nữ hay chủ động thi đấu ép vào tay vợt nữ đối diện có trình độ yếu hơn là điều hiển nhiên, đội nào không thực hiện sẽ thiệt thòi. Cũng có những luồng ý kiến cho rằng cách thi đấu này mất đi tinh thần thể thao, nhất là ở những môn đề cao tính đồng đội, sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau để có được niềm vui chiến thắng. Một số người đẹp còn lên tiếng tuyên bố sẵn sàng bỏ giải nếu được đồng đội nam bao sân quá mức.

💥 Tay vợt nam tố nữ mặc đồ quá gợi cảm khiến bản thân mất tập trung

Thay vì những lý do thông thường như kỹ năng, chiến thuật, phong độ…thì sự việc một tay vợt nam lý giải nguyên nhân thua trận và bị loại tại một giải đấu do đối thủ ăn mặc quá gợi cảm khiến bản thân mất tập trung.

Các giải đấu pickleball thường xuyên có những tay vợt nữ ăn mặc nóng bỏng

Theo lời tay vợt, những bộ đồ ôm sát và cắt xẻ táo bạo đã khiến anh liên tục phân tâm, từ đó ảnh hưởng tới phong độ thi đấu. Anh cho rằng thể thao nên ưu tiên trang phục kín đáo và phù hợp hơn để đảm bảo sự công bằng trên sân.

Sự việc hy hữu này nhanh chóng làm “dậy sóng” cộng đồng pickleball nước nhà. Bởi lẽ, pickleball không chỉ là môn thể thao dễ chơi, kết nối tốt mà còn lan tỏa rộng rãi nhờ nhiều hot girl ăn mặc nổi bật và không kém phần nóng bỏng.

Bên cạnh những ý kiến cho rằng tại các giải đấu, ban tổ chức cần xây dựng quy định về trang phục riêng, rõ ràng, áp dụng công bằng cho cả nam lẫn nữ, tránh các tranh phục quá hở hang, dễ gây phản cảm. Tuy nhiên, đa số ý kiến cho rằng tranh phục thể thao cần thoải mái và người chơi chỉ nên tập trung vào chuyên môn của bản thân thay vì “tập trung” vào đối thủ.

🔥 Nam từ chối đánh cặp với nữ giỏi hơn mình

Trong khi tranh cãi về việc nam “bao sân” nữ quá mức vẫn đang diễn ra thì ở một giải đấu phong trào khác, một trường hợp gây bất ngờ đã xảy ra khi một nam vận động viên thẳng thắn từ chối đánh đôi với một tay vợt nữ, dù cô được đánh giá là có trình độ vượt trội hơn anh.

Hiện nay nhiều tay vợt nữ phong trào có trình độ rất cao

Nhiều ý kiến đồn đoán về lý do tay vợt nam này từ chối, cho rằng anh chàng lo ngại rằng bản thân sẽ trở thành “người thừa” trên sân và cảm thấy áp lực nếu liên tục bị khán giả so sánh trình độ với đồng đội nữ.

Sự việc nhanh chóng khiến cộng đồng bàn tán. Có người thông cảm với nam VĐV, vì tâm lý tự ti và áp lực thể hiện bản thân không phải ai cũng vượt qua được. Nhưng cũng có ý kiến chỉ ra rằng đây là biểu hiện của cái tôi cá nhân và định kiến ngầm về giới.

Bên cạnh đó, một số người nhận định khi mà bộ môn pickleball đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam như hiện nay, việc có cô gái có trình độ cao, vượt trội so với nam là chuyện hết sức bình thường.