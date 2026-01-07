"Cú lừa thế kỷ" ở môn pickleball: 500 người sập bẫy mất 1.300 tỷ đồng

Cú lừa gần 50 triệu USD

Pickleball, môn thể thao nổi tiếng được sinh ra ở Mỹ và lan rộng ra toàn thế giới, trong đó được người chơi Việt Nam rất ưa chuộng, bất ngờ trở thành tâm điểm của một vụ lừa đảo lớn khiến các nhà đầu tư mất trắng gần 50 triệu USD (khoảng 1.300 tỷ đồng).

Môn pickleball đang phát triển rộng khắp thế giới

Rodney "Rocket" Grubbs, người được xem là “đại sứ” của pickleball, hiện đang đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc lừa đảo các nhà đầu tư khi hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn từ việc đầu tư vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến pickleball.

Rodney, 68 tuổi, từng được biết đến như 1 nhân vật nổi bật trong làng pickleball, đặc biệt là qua thương hiệu Pickleball Rocks, được ông quảng bá là “thương hiệu thời trang pickleball nổi tiếng nhất thế giới”.

Grubbs đã thu hút các nhà đầu tư từ cộng đồng pickleball và các khu vực khác với lời hứa về lợi nhuận hấp dẫn, thường là các ghi chú vay nợ với lãi suất 12% trong 18 tháng. Tổng cộng, ông đã thu hút được gần 50 triệu USD từ khoảng 500 nhà đầu tư trên khắp 30 bang của Mỹ và các quốc gia khác.

Bob Zitnick, 1 trong những nhà đầu tư lớn của Grubbs, bị sốc khi nhận ra rằng số tiền 300.000 USD mà ông và vợ đã đầu tư từ năm 2007 không được hoàn trả đầy đủ.

Zitnick chia sẻ: "Bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng ông ấy lại làm như vậy. Và rồi bạn tự hỏi: ‘Có phải mình đã quá ngốc nghếch không?’". Đến nay, ông Zitnick và vợ chỉ nhận lại được một phần nhỏ số tiền đã đầu tư, trong khi Grubbs hiện còn nợ họ tới 3 triệu USD.

Tương tự, Teri Siewert, 67 tuổi, người cũng từng đầu tư vào các dự án của Grubbs, cho biết bà đã dành nhiều năm để cố gắng thu hồi số tiền đã cho vay nhưng không thành công.

Bà mô tả Grubbs là một người “thân thiện, vụng về” giống như nhân vật Barney Fife trong bộ phim truyền hình "The Andy Griffith Show". Bà cho biết thêm: "Ông ấy là một người dễ mến, và bạn sẽ cảm thấy muốn giúp đỡ ông ấy".

Grubbs đang cầm nhiều tiền đầu tư từ người chơi pickleball ở Mỹ

Lời cảnh báo nghiêm túc

Đầu năm 2024, Sở Chứng khoán bang Indiana đã gửi cảnh báo yêu cầu Grubbs ngừng việc phát hành các ghi chú vay nợ để huy động vốn đầu tư. Hiện tại, Grubbs chưa bị buộc tội hình sự nhưng đang phải đối mặt với các thủ tục phá sản cưỡng chế do không có khả năng trả nợ 47,5 triệu USD cộng lãi suất cho các nhà đầu tư.

Vụ việc này không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín của Grubbs mà còn gây hoang mang trong cộng đồng pickleball, nơi mà ông từng được coi là một trong những người góp phần đưa môn thể thao này đến với đông đảo công chúng.

Pickleball là môn chơi đang phát triển rộng rãi, cũng là mảnh đất màu mỡ để những nhà kinh doanh "hốt bạc" từ các dịch như trang phục, sân bãi, phụ kiện thi đấu... Và trong thời kỳ quá độ, những người chơi cũng cần tỉnh táo để tránh rơi vào những tình huống bị lừa như người chơi tại Mỹ đã gặp phải.