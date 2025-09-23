Kiều Trinh so tài dàn hot girl nóng bỏng pickleball, Đặng Yến giành danh hiệu hoa khôi

Giải ZonZon Charity Pickleball Season 2 kết thúc cuối tuần vừa qua tại TP.HCM) thu hút gần 320 VĐV tham gia tranh tài, trong đó có nhiều người nổi tiếng. Đặc biệt, giải đấu có sự góp mặt của hơn 100 tay vợt nữ, trong đó có nhiều hot girl tài năng.

Là gương mặt tài năng của làng pickleball, hoa khôi Đặng Yến nhận được sự theo dõi của đông đảo người hâm mộ. Cô cũng được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Thi đấu ở nội dung KOL, Đặng Yến cùng đồng đội đã có 3/4 chiến thắng tại vòng bảng, trong đó có 2 trận thắng với tỉ số ấn tượng 11-0 để đi tiếp vào vòng knock-out. Đội của Đặng Yến tiếp tục thắng tại các vòng 1/16 (tỉ số 11-0), vòng 1/8 (tỉ số 11-8) và thắng kịch tính 11-10 tại tứ kết.

Đáng tiếc ở bán kết, Đặng Yến để thua với tỉ số 5-11, qua đó giành hạng ba của giải. Với lối thi đấu máu lửa, tinh thần thể thao cao thượng và mang đến nhiều niềm vui, sự kết nối cho các VĐV tại giải, cựu chủ công bóng chuyền này còn được ban tổ chức trao tặng danh hiệu Miss Pickleball.

Kiều Trinh cũng là gương mặt nhận được rất nhiều sự chú ý từ khán giả. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, lối ăn mặc đầy khỏe khoắn cũng không kém phần nóng bỏng, hot girl này còn có nguồn thể lực dồi dào khi thi đấu ở cả hai nội dung đôi nữ trình độ 4.5 và KOL chỉ trong cùng một ngày.

Đáng tiếc ở cả hai nội dung này, Kiều Trinh và đồng đội dù thi đấu khá ấn tượng nhưng đều dừng bước ở hai lượt trận tứ kết. Trong đó ở trận tứ kết nội dung KOL, cô để thua trước chính người bạn thân Đặng Yến với tỉ số sát nút 10-11.

“Tôi rất buồn vì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ được cúp. Có lẽ do tôi chưa chơi tốt và cũng còn thiếu cả sự may mắn. Ngoài ra, tôi còn gặp tâm lý ở những trận đấu quan trọng do trước giờ tôi chưa từng chơi môn thể thao đối kháng nào. Tôi sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa để có thể thi đấu tốt hơn ở các giải đấu sau”, Kiều Trinh chia sẻ.

Được biết, Kiều Trinh đã có khoảng 1 năm tiếp xúc với pickleball. Hiện tại, cô thường dùng khoảng 6 buổi trong tuần để chơi cùng bạn bè. Ngoài ra, cô cũng dành khoảng 2 buổi tập với HLV để tăng kỹ thuật chuyên môn.

Sau 2 năm tập luyện tennis, Hoàng Phúc quyết định chuyển sang pickleball được khoảng 2 tháng qua. Người đẹp này hiện duy trì từ 5-6 buổi trong tuần cho bộ môn mới.

“Tôi chuyển sang pickleball vì ở bên tennis, tôi ít có bạn chơi cùng, một phần là vì quá nắng và các bạn tôi cũng nhiều người chuyển sang pickleball. Tôi thấy bộ môn này khá vui và cảm thấy thích thú dù chỉ mới tập chơi một thời gian ngắn”, Hoàng Phúc chia sẻ.

Các người đẹp tranh tài tại giải