Xôn xao tin đồn hoa hậu đánh nhau với hotboy trên sân đấu pickleball gây ầm ĩ

Pickleball, môn thể thao đang “làm mưa làm gió” trong showbiz Việt bất ngờ vướng vào một vụ lùm xùm hiếm có khi một hoa hậu đình đám bị tố đã ẩu đả với một hotboy ngay trên sân đấu, khiến cộng đồng Vbiz không khỏi xôn xao.

Dân mạng Việt Nam nói về màn chạm trán ngỡ ngàng giữa một hoa hậu và hotboy trên sân pikcleball. Ảnh minh họa bằng AI

Từ buổi chơi vui vẻ đến màn “động tay chân”

Theo chia sẻ từ một diễn đàn chơi pickleball, nàng hậu này vốn rất quen mặt tại các sân đấu, thường xuyên xuất hiện cùng nhóm bạn thân với phong thái hòa đồng, thoải mái. Buổi chơi hôm đó ban đầu diễn ra bình thường, không khí rộn ràng như bao lần khác.

Tuy nhiên, chỉ sau ít phút, giữa hoa hậu và một nhân vật điển trai có tiếng trong giới người mẫu, hotboy quen mặt trên mạng xã hội bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Không rõ xuất phát từ va chạm khi thi đấu hay tranh cãi cá nhân, nhưng lời qua tiếng lại nhanh chóng leo thang thành xô xát. Theo nhân chứng, nàng hậu thậm chí còn có sự “hậu thuẫn” của một người đi cùng, khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

“Bóng đi một đường nhưng vợt lại… đi vào mặt”, một người chứng kiến kể lại. Cả sân lúc đó gần như chết lặng, nhiều người phải lao vào can ngăn trong sự ngỡ ngàng, bởi hình ảnh một hoa hậu mất bình tĩnh đến mức ẩu đả là điều chưa từng thấy.

Buổi chơi kết thúc trong bầu không khí nặng nề, mỗi người lặng lẽ ra về. Từ sau sự việc, chàng hotboy kia được cho là không còn xuất hiện trong những buổi pickleball cùng hội này nữa.

Pickleball vì sao là “thế giới thu nhỏ” của showbiz Việt?

Không phải ngẫu nhiên mà câu chuyện này gây chú ý đến vậy. Thời gian qua, pickleball đã trở thành môn thể thao “quốc dân” của Vbiz. Từ ca sĩ, diễn viên đến hoa hậu, á hậu, người mẫu… ai cũng rủ nhau ra sân, biến nơi đây thành một phiên bản thu nhỏ của giới nghệ sĩ với đủ kiểu trang phục, phong cách và mối quan hệ.

Nhiều cặp đôi Vbiz cũng bị dân mạng soi ra từ những buổi chơi pickleball tưởng chừng rất lành mạnh. Nhưng bên cạnh những khoảnh khắc vui vẻ, sân pickleball cũng dần trở thành điểm nóng của không ít drama, tranh cãi vì ăn mặc, rạn nứt tình bạn, thậm chí có sao nữ bị đồn “không được chào đón” ở một số sân vì quá khứ gắn liền với thị phi tình ái.

Vụ ẩu đả giữa hoa hậu và hotboy lần này được xem là “đỉnh điểm” của chuỗi lùm xùm đó. “Đến sân thì đánh bóng thôi, đừng đánh nhau”, lời nhắn nhủ vui nhưng đầy chua chát của người hâm mộ, như lời cảnh tỉnh cho những ai đã và đang tham dự môn chơi cực thu hút này.