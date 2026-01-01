Nàng Kim “vén váy” gây bão mạng, Kiều Trinh nóng bỏng nhất làng pickleball năm 2025

🌟 Nàng Kim “vén váy”

Có thể nói, nàng Kim hay còn được biết đến với cái tên “emkimsayhi” là hiện tượng được nhắc đến nhiều nhất tron năm 2025 của làng pickleball. Hot girl này gây chú ý khi chơi pickleball trong trang phục áo bra thể thao và chân váy xếp ly ngắn, đặc biệt là thói quen “vén váy” khi di chuyển trên sân khá nóng bỏng.

Kim "vén váy" hút triệu view

Hình ảnh “đốt mắt” này đã lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem, gây ra rất nhiều nhiều tranh luận về tính phù hợp và ý nghĩa của trang phục thể thao. Một số người cho rằng hành động và trang phục của cô là gây chú ý quá đà hay thậm chí “gọi vốn” nhưng cũng có không ít người bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng trang phục thể thao thoải mái và không nên quá khắt khe.

Nàng Kim tranh tài ở các giải đấu

Sau đó, Kim xuất hiện tại một số giải đấu quốc tế với vai trò truyền thông. Cô cũng “ghi điểm” khi vô địch các giải pickleball phong trào, xóa tan các ý kiến rằng cô chỉ đến với bộ môn này nhằm đánh bóng hình ảnh cá nhân. Hiện tại, Kim vẫn tích cực truyền cảm hứng chơi pickleball qua hình ảnh và các video của bản thân, tạo nên cảm nhận về một bộ môn dễ gần, vui vẻ và kết nối cộng đồng.

✨ Hot girl Kiều Trinh

Kiều Trinh là một trong những hot girl pickleball nổi bật tại Việt Nam trong năm 2025. Cô tham gia rất nhiều giải đấu và được đông đảo người hâm mộ chú ý. Không chỉ có ngoại hình nổi bật, nóng bỏng, Kiều Trinh còn thể hiện niềm đam mê và tiến bộ rõ rệt trong môn thể thao mới này.

Kiều Trinh gây chú ý với vóc dáng nóng bỏng

Người đẹp thường dành 6 buổi/tuần để tập luyện. Cô cũng chia sẻ pickleball đã giúp cô từ một người hướng nội trở nên tự tin, cởi mở và yêu thích vận động hơn.

“Năm 2025 vừa qua tôi đã tham dự trên dưới 30 giải đấu pickleball và gặt hái một số thành công nhất định. Tôi cũng cảm thấy bản thân sự bứt phá vượt bậc về lối đánh, tư duy đánh. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để đi học kỹ thuật và tập luyện nên tôi thấy mình xứng đáng với những thành tích đã đạt được”.

Người đẹp tham gia khoảng 30 giải đấu trong năm 2025 và gặt hái nhiều danh hiệu

“Tuy nhiên, tôi cũng còn rất nhiều thiếu xót và rút ra rất nhiều bài học sau những giải đấu mình thua. Sang năm 2026, tôi mong sẽ có thể hoàn thiện tốt cú reset và dink trong pickleball. Vì đây là 2 kỹ thuật rất khó mang tính chất cảm giác bóng nhiều. Tôi cũng quyết tâm nâng trình độ chuyên môn của mình lên cao hơn”, Kiều Trinh chia sẻ.

🎯 Siêu mẫu Lê Thu An

Lê Thu An là một trong những người nổi tiếng có bước phát triển vượt bậc với pickleball trong năm 2025, được chú ý vì sự chuyển mình từ thời trang sang thể thao một cách ấn tượng.

Siêu mẫu Lê Thu An sớm gặt hái chức vô địch sau vài tháng sang pickleball

Nổi tiếng trên các sàn diễn thời trang và các cuộc thi sắc đẹp, siêu mẫu châu Á có chiều cao 1m76 còn là người yêu thích yoga, gym, boxing và các hoạt động thể thao năng động, điều này giúp cô dễ dàng tiếp cận với môn pickleball.

Chỉ sau vài tháng tập luyện bộ môn mới, Thu An gây bất ngờ khi giành chức vô địch ở nhiều giải pickleball dành cho người nổi tiếng. Gần đây, cô còn đăng quang giải All Star Pickleball 2025 với chiến thắng 15–0 trong trận chung kết ở nội dung đôi nam nữ. Thu An luôn mang phong thái tự tin, nụ cười rạng rỡ và vẻ ngoài thu hút mỗi khi xuất hiện trên sân.

Người đẹp cao 1m76 có nền tảng yoga đáng nể

Việc một siêu mẫu lấn sân sang thể thao và nhanh chóng gặt hái thành tích như Thu An tạo cảm hứng cho nhiều người, cho thấy pickleball không chỉ là trào lưu mà còn là môn thể thao thú vị để rèn luyện và vui chơi.

“Dù đến với pickleball chưa lâu nhưng tôi rất vui khi đã có được một số kết quả rất tốt, thậm chí vượt ngoài mong đợi của bản thân. Điều tôi thấy vui nhất là được giao lưu, học hỏi, có thêm nhiều bạn mới. Hầu như ở mỗi giải đấu, tôi đều có cho mình những trải nghiệm, cảm xúc đáng nhớ”.

“Ngoài ra trong năm 2025 này, tôi cũng đã hoàn thành xong chứng chỉ huấn luyện viên Yoga 500h. Sang năm 2026, tôi sẽ đẩy mạnh hơn việc tập luyện cũng như giảng dạy yoga. Bên cạnh đó, tôi sẽ tiếp tục luyện tập pickleball để nâng cao thêm sức khỏe. Hy vọng tôi sẽ nâng cao thêm trình độ và có thêm một vài danh hiệu”, Thu An cho biết.