Chuyện nóng pickleball: Đánh bóng vào vùng “nhạy cảm” có bị coi là quấy rối?

Dễ tiếp cận, dễ chơi và có tính kết nối cao, pickleball nhanh chóng trở thành môn thể thao yêu thích của rất nhiều người đam mê vận động hướng đến một sức khỏe tốt. Ngay cả khi người chơi không có nhiều bạn bè vẫn có thể dễ dàng tìm được một hội nhóm trên mạng tại các sân.

Tuy nhiên hiện nay, ở các nhóm pickleball trên mạng hay ở các giải đấu, xuất hiện tình trạng các tay vợt đánh bóng vào vùng nhạy cảm của bạn tập hay đối thủ, nhất là ở các tay vợt nam với các bạn nữ. Điều này tạo nên những tranh luận từ giới chuyên môn, liệu rằng hành vi này là cố tình, vô tình hay xuất phát từ mục đích nào khác.

✨ HLV Hồ Ngọc Thuận: "Xem xét từng trường hợp"

HLV kỳ cựu ở cả bộ môn bóng bàn và pickleball Hồ Ngọc Thuận phân tích: “Lưới pickleball khá cao nên muốn bóng qua lưới phải đánh ngang tầm ngực với một số bạn có chiều cao khiêm tốn. Nếu các bạn này không đủ kỹ năng để phòng thủ thì sẽ dẫn đến tình trạng bóng trúng ngực. Trường hợp này không lẽ đối thủ phải chịu đánh vào lưới hay ra ngoài’”.

HLV Ngọc Thuận

Dưới góc nhìn này, HLV Ngọc Thuận cho rằng trong thi đấu, rất khó kiểm soát được đường bóng, nên chuyện đánh trúng vào vùng nhạy cảm là điều có thể thông cảm và phải xem xét các trường hợp, ở hoàn cảnh cụ thể chứ không nhất định chỉ là lên án.

🗣️ Người đẹp Hương Ly, Kim Trà My: "Lên án mạnh mẽ dù là vô tình"

Nữ tay vợt xinh đẹp Hương Ly cho rằng việc đánh trúng vào nhạy cảm là hành vi không thể chấp nhận dù là vô tình hay cố ý.

Hương Ly và Kim Trà My lên án mạnh mẽ trường hợp này

Cô kêu gọi các tay vợt nữ cần lên tiếng thẳng thắn nếu gặp phải trường hợp này để bảo vệ không chỉ bản thân mà cả môi trường thể thao, thi đấu lành mạnh.

Cùng quan điểm này, hot girl Kim Trà My cho rằng đây là hành vi phản cảm và thiếu đạo đức, cần phải bị lên án ngay cả khi mục đích là tìm kiếm chiến thắng trong thi đấu.

👎 HLV Nguyễn Anh Duy: "Nên coi là quấy rối"

Nam HLV Anh Duy cho rằng việc các tay vợt nam nếu cố ý đánh bóng vào vùng nhạy cảm của bạn nữ thì đó không chỉ là thiếu tôn trọng mà còn xem là hành vi quấy rối trong thể thao.

HLV Anh Duy cho rằng việc đánh vào vùng nhạy cảm nên coi là quấy rối

“Dù là thi đấu hay giao lưu, mọi tay vợt đều phải giữ sự chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau. Những hành động như vậy làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cả cộng đồng pickleball”, HLV Anh Duy nhận xét.

✊ HLV Trần Hữu Tài

Trong khi đó, HLV Hữu Tài lại cho rằng trường hợp này chỉ xảy ra khi bạn nam có trình độ cực cao còn bạn nữ thuộc trình Newbie: “Ở ngực thì lúc nào cái vợt cũng bảo vệ vùng này rồi nên đánh trúng được cũng là điều rất khó”.

“Ngay cả vùng kín thì cũng rất khó đánh trúng, trừ khi cố tình đánh nhiều lần. Mà nếu như vậy, người đánh này vừa đánh giỏi vừa bị biến thái. Điều này cần phải bị lên án”, HLV Hữu Tài chia sẻ.