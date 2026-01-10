Thể thao Mỹ rúng động: Ngôi sao nổi điên vì bị người mẫu tung hê bí mật "phòng the"

Từ hôn nhân “trong mơ” đến cú nổ hậu trường

Làng thể thao Mỹ đầu năm 2026 rúng động khi cựu ngôi sao NFL (bóng bầu dục Mỹ) Matt Kalil đệ đơn kiện vợ cũ, người mẫu, influencer (người ảnh hưởng mạng xã hội) Haley Baylee vì cho rằng cô đã xâm phạm nghiêm trọng đời tư của anh.

Matt Kalil đệ đơn kiện vợ cũ, Haley Baylee

Kalil từng là trụ cột của Minnesota Vikings, sau đó thi đấu cho Carolina Panthers và Houston Texans trước khi giải nghệ năm 2019. Anh và Haley Baylee kết hôn suốt 7 năm, được xem là cặp đôi đẹp của làng thể thao - giải trí, trước khi ly hôn năm 2022.

Mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát khi Haley xuất hiện trên một podcast và công khai chia sẻ rằng nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân đến từ vấn đề “phòng the”. Cô còn mô tả chi tiết về cuộc sống vợ chồng, cho biết cả hai từng tìm đến bác sĩ, nhà trị liệu tâm lý và thử nhiều phương pháp khác nhau để cứu vãn mối quan hệ nhưng đều thất bại.

Những phát ngôn này lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, biến Matt Kalil, người đã rút khỏi ánh đèn sân khấu trở thành tâm điểm của hàng loạt câu chuyện giễu cợt và bàn tán thiếu thiện chí.

Đơn kiện, vợ mới và cái giá của việc phơi bày đời tư

Theo TMZ, Matt Kalil đã nổi giận tột độ và quyết định khởi kiện Haley Baylee với hai cáo buộc: xâm phạm quyền riêng tư và trục lợi không chính đáng. Trong hồ sơ, Kalil cho rằng những bình luận của vợ cũ là “mang tính xâm nhập, hạ nhục và gây tổn hại nghiêm trọng”, khiến anh phải hứng chịu sự chú ý không mong muốn từ công chúng.

Cuộc sống của Matt Kalil và vợ mới Asmus bị ảnh hưởng bởi những điều mà vợ cũ nói ra

Không chỉ bản thân bị ảnh hưởng, Kalil còn cho biết gia đình và đặc biệt là người vợ mới, người mẫu Kailani Asmus, người anh tái hôn năm 2024 cũng trở thành nạn nhân. Kailani liên tục nhận được các tin nhắn khiếm nhã trên mạng xã hội liên quan đến những phát ngôn của Haley. Đơn kiện còn kèm theo hàng loạt ảnh chụp màn hình, cho thấy mức độ quấy rối ngày càng gia tăng.

Kalil cáo buộc Haley hưởng lợi tài chính nhờ lượng truy cập tăng vọt sau podcast tai tiếng và yêu cầu xét xử bằng bồi thẩm đoàn. Số tiền bồi thường mà anh đề nghị có thể vượt quá 75.000 USD.

Đáp lại, Haley Baylee bày tỏ sự đau lòng khi nói với TMZ rằng việc bị kéo vào vòng kiện tụng là “một trải nghiệm khắc nghiệt và bào mòn cảm xúc”, đồng thời cho biết cô và gia đình đang chịu áp lực nặng nề.