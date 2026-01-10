Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trực tiếp bóng đá Tottenham - Aston Villa: "Gà trống" khó thoát thua (FA Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Aston Villa Cup FA

(0h45, 11/1, vòng 3 FA Cup) Tottenham đang sa sút phong độ và rối bời ở hậu trường, trước thềm cuộc gặp một Aston Villa có phong độ rất cao.

   

FA Cup | 0h45, 11/1 | Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Aston Villa: "Gà trống" khó thoát thua (FA Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Aston Villa: "Gà trống" khó thoát thua (FA Cup) - 1
Aston Villa
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Aston Villa: "Gà trống" khó thoát thua (FA Cup) - 1
Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Bergvall, Palhinha, Bencancur, Muani, Tel, Simons
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Aston Villa: "Gà trống" khó thoát thua (FA Cup) - 1
Martinez, Cash, Konsa, Lindelof, Digne, Kamara, Tielemans, Sancho, McGinn, Rogers, Watkins

Aston Villa tiếp đà thăng hoa

Thất bại trước Arsenal là thất bại duy nhất của Aston Villa trong 14 trận gần nhất, còn lại họ đã thắng 12 hòa 1. Kể cả trên sân khách, "The Villans" cũng duy trì mạch trận ấn tượng khi chỉ thua 1/7 chuyến hành quân trở lại đây tính trên mọi đấu trường.

Aston Villa còn có phong độ tốt khi gặp Tottenham, họ đã thắng 3 trận gần nhất gặp "Gà trống" trong đó có cả cuộc gặp hồi tháng 2 năm 2025 ở FA Cup.

Rối bời ở Tottenham

Phong độ gần đây của Tottenham hết sức bất ổn, họ chỉ giành 1 chiến thắng trong 6 trận đấu gần đây ở mọi mặt trận, còn lại hòa 2 và thua 3, mới nhất là trận thua 2-3 trước Bournemouth ở Premier League.

Sự sa sút phong độ không chỉ khiến HLV Thomas Frank lung lay trên ghế chỉ đạo, gần đây trung vệ đội trưởng Cristian Romero còn bày tỏ sự bất mãn với ban lãnh đạo đội bóng trên mạng xã hội.

8

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

-10/01/2026 16:07 PM (GMT+7)
Nhiều người đọc
