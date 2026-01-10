Trực tiếp bóng đá Tottenham - Aston Villa: "Gà trống" khó thoát thua (FA Cup)

FA Cup | 0h45, 11/1 | Tottenham Hotspur Stadium Tottenham 0 - 0 Aston Villa (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Tottenham vs Aston Villa Aston Villa Điểm Vicario Porro Romero Van de Ven Spence Bergvall Palhinha Bencancur Muani Tel Simons Điểm Martinez Cash Konsa Lindelof Digne Kamara Tielemans Sancho McGinn Rogers Watkins Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Tottenham Tottenham Aston Villa Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Bergvall, Palhinha, Bencancur, Muani, Tel, Simons Martinez, Cash, Konsa, Lindelof, Digne, Kamara, Tielemans, Sancho, McGinn, Rogers, Watkins

Aston Villa tiếp đà thăng hoa

Thất bại trước Arsenal là thất bại duy nhất của Aston Villa trong 14 trận gần nhất, còn lại họ đã thắng 12 hòa 1. Kể cả trên sân khách, "The Villans" cũng duy trì mạch trận ấn tượng khi chỉ thua 1/7 chuyến hành quân trở lại đây tính trên mọi đấu trường.

Aston Villa còn có phong độ tốt khi gặp Tottenham, họ đã thắng 3 trận gần nhất gặp "Gà trống" trong đó có cả cuộc gặp hồi tháng 2 năm 2025 ở FA Cup.

Rối bời ở Tottenham

Phong độ gần đây của Tottenham hết sức bất ổn, họ chỉ giành 1 chiến thắng trong 6 trận đấu gần đây ở mọi mặt trận, còn lại hòa 2 và thua 3, mới nhất là trận thua 2-3 trước Bournemouth ở Premier League.

Sự sa sút phong độ không chỉ khiến HLV Thomas Frank lung lay trên ghế chỉ đạo, gần đây trung vệ đội trưởng Cristian Romero còn bày tỏ sự bất mãn với ban lãnh đạo đội bóng trên mạng xã hội.