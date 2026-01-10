Trực tiếp bóng đá Tottenham - Aston Villa: "Gà trống" khó thoát thua (FA Cup)
(0h45, 11/1, vòng 3 FA Cup) Tottenham đang sa sút phong độ và rối bời ở hậu trường, trước thềm cuộc gặp một Aston Villa có phong độ rất cao.
FA Cup | 0h45, 11/1 | Tottenham Hotspur Stadium
Điểm
Vicario
Porro
Romero
Van de Ven
Spence
Bergvall
Palhinha
Bencancur
Muani
Tel
Simons
Điểm
Martinez
Cash
Konsa
Lindelof
Digne
Kamara
Tielemans
Sancho
McGinn
Rogers
Watkins
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Aston Villa tiếp đà thăng hoa
Thất bại trước Arsenal là thất bại duy nhất của Aston Villa trong 14 trận gần nhất, còn lại họ đã thắng 12 hòa 1. Kể cả trên sân khách, "The Villans" cũng duy trì mạch trận ấn tượng khi chỉ thua 1/7 chuyến hành quân trở lại đây tính trên mọi đấu trường.
Aston Villa còn có phong độ tốt khi gặp Tottenham, họ đã thắng 3 trận gần nhất gặp "Gà trống" trong đó có cả cuộc gặp hồi tháng 2 năm 2025 ở FA Cup.
Rối bời ở Tottenham
Phong độ gần đây của Tottenham hết sức bất ổn, họ chỉ giành 1 chiến thắng trong 6 trận đấu gần đây ở mọi mặt trận, còn lại hòa 2 và thua 3, mới nhất là trận thua 2-3 trước Bournemouth ở Premier League.
Sự sa sút phong độ không chỉ khiến HLV Thomas Frank lung lay trên ghế chỉ đạo, gần đây trung vệ đội trưởng Cristian Romero còn bày tỏ sự bất mãn với ban lãnh đạo đội bóng trên mạng xã hội.
