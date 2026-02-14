Thử thách nâng tạ một tay gây sốt thể thao VN, "nam vương boxing" hé lộ bất ngờ tiếp theo

🔥 Thử thách dùng một tay nâng tạ gây “sốt” tại TP.HCM

Hồi giữa tháng 12 năm 2025, cựu võ sĩ lừng danh Trương Đình Hoàng đã tổ chức một thử thách thú vị mang tên “Đi tìm cánh tay khỏe nhất Việt Nam 2025” tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Đây là thử thách dùng một tay nâng tạ lấy tiền thưởng được chính anh khởi xướng.

Hàng nghìn người tham dự thử thách nâng tạ bằng một tay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM)

Trước đó vào giữa tháng 10 năm 2025, nam võ sĩ đã tổ chức thử thách này tại một số địa điểm ở thành phố Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk) và nhận được sự quan tâm, theo dõi rất lớn từ cộng đồng. Tại TP.HCM, người tham gia sẽ thử sức với 3 mức tạ là 100kg, 130kg và 150kg để nhận số tiền thưởng từ 1 triệu đồng cho đến 100 triệu đồng.

Đã có được sự lan tỏa từ trước đó, lần tổ chức tại TP.HCM này đã nhận được sự quan tâm của hàng nghìn người từ người tham gia cho đến khán giả. Thậm chí đến gần nửa đêm, vẫn còn rất đông người yêu thể thao phong trào muốn thử sức với thử thách độc lạ này.

Không chỉ tìm ra cái tên nhận được 100 triệu đồng tiền thưởng, chương trình còn trao nhiều giải thưởng 1 triệu đồng cho các người chơi, cả nam lẫn nữ trong suốt khoảng 9 tiếng đồng hồ diễn ra

💥 Sức lan tỏa mạnh mẽ

Không chỉ có sự quan tâm, tham dự trực tiếp của hàng nghìn người tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Trương Đình Hoàng cho biết đã có rất nhiều khán giả xem trực tiếp qua các phương tiện truyền thông. Chỉ tính riêng kênh livestream của anh, đã có thời điểm có đến hơn 100.000 người xem cùng lúc. Võ sĩ có biệt danh “nam vương làng boxing” tỏ ra vô cùng ấn tượng với tinh thần yêu thể thao của người dân tại TP.HCM.

Nhà vô địch nâng thành công 150kg bằng một tay, nhận cúp và 100 triệu đồng tiền thưởng

“Khi còn là võ sĩ, tôi lan tỏa thể thao theo cách chuyên nghiệp. Còn giờ khi không còn thi đấu, tôi vẫn muốn truyền cảm hứng tập luyện thể thao đến mọi người theo một cách khác. Đó cũng là mục đích chính của thử thách nâng tạ này. Chúng tôi rất vui vì đã có rất đông người hâm mộ yêu thể thao tại TP.HCM hưởng ứng, tham gia vào chương trình”.

“Thậm chí đến gần nửa đêm, vẫn còn rất nhiều người muốn đăng ký thử sức nhưng chúng tôi không có đủ thời gian. Chương trình cũng nhận về rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng và mọi người cũng mong muốn thử thách này đến nhiều địa phương hơn nữa”, Đình Hoàng chia sẻ.

📍 Thử thách tiếp theo dự kiến diễn ra ở đâu?

Nhà vô địch WBA châu Á chia sẻ sau Tết, anh và ekip đang lên kế hoạch mang thử thách nâng tạ bằng một tay này tổ chức tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với thời gian dự kiến vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm nay.

Trương Đình Hoàng hế lộ địa điểm tiếp theo cho thử thách này sẽ là phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội)

Song song đó, Đình Hoàng cũng dành nhiều thời gian để đào tạo boxing trẻ, tổ chức các giải đấu để phát triển boxing nói riêng và thể thao nói chung.

“Hiện tại, tôi tập trung nhiều vào đào tạo trẻ, các bạn học sinh ở nhiều độ tuổi tại phòng tập của mình ở Buôn Ma Thuột. Bên cạnh mong muốn xây dựng phong trào thể thao ở quê hương, tôi mong các bạn trẻ sẽ được rèn luyện cả về thể chất lẫn đạo đức, tránh xa những tệ nạn, thói quen xấu và nhất là bạo lực học đường”.

“Hiện nay các bạn trẻ có quá nhiều điều kiện để giải trí nên thường ít chú ý đến thể thao, vận động, ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Ngoài ra, là thành viên ban huấn luyện đội tuyển boxing tỉnh nhà, tôi sẽ phối hợp cùng với các Liên đoàn tổ chức một số giải đấu để đẩy mạnh phong trào”, Trương Đình Hoàng cho biết

💪 Trương Đình Hoàng là ai?

Trương Đình Hoàng là một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp Việt Nam, nổi tiếng với biệt danh "Nam vương boxing". Anh là người đầu tiên trong lịch sử boxing Việt Nam đoạt cả hai đai vô địch WBA Đông Á và WBA châu Á.

Anh đã từng 14 lần vô địch quốc gia hạng cân 75kg và giành HCV SEA Games 2015. Vào đầu năm 2024, anh đã tuyên bố giải nghệ thi đấu đỉnh cao sau 20 năm gắn bó với võ thuật. Hiện anh là một HLV võ thuật tại phòng tập của chính mình ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).